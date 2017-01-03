30 декабря 2016 года Саареский уездный суд по ходатайству AS Saarte Liinid наложил арест на принадлежащий фирме Вячеслава Леэдо Väinamere Liinid паром St. Ola, поскольку предприятие задолжало Saarte Liinid около 900 000 евро.

По словам руководителя госпредприятия Saarte Liinid Виллу Ватсфельда, долг Väinamere Liinid образовался под конец периода действия договора за 4-5 месяцев. ”Мы находились с ними в конструктивных договорных отношениях девять лет и 363 дня, и только за два дня до окончания договора предприятие сообщило, что не признает долговые требования. Ранее они обещали как министерству (Министерству экономики и коммуникаций — прим.ред.), так и нам, что погасят задолженность и что средства для этого имеются”.

По словам Ватсфельда, у Väinamere Liinid и ранее иногда возникали задолженности, но они не были такими большими и были обоснованы экономической деятельностью, поэтому Saarte Liinid не считала нужным арестовывать паромы.

Однако на этот раз, особенно принимая во внимание окончание деятельности Väinamere Liinid на крупнейших паромных линиях, было решено это сделать. ”До той поры, пока Väinamere Liinid не обеспечат долг каким-либо другим залогом или не оплатит его”, — сказал Ватсфельд и добавил, что одной из причин наложения ареста стало также то, что, по данным бизнес-регистра, у Väinamere Liinid больше обязательств, чем имущества.

„Все паромы Леэдо — St Ola, Kõrgelaid и Harilaid — зарегистрированы на разные фирмы, которые через шестые-седьмые различные коммерческие объединения ведут к Holostovi Kinnisvarahaldus”, — отметил он.

У Väinamere Liinid есть 15 дней на обжалование решения суда. Оборот фирмы в 2015 году составил 26,7 млн евро, собственный капитал же был отрицательным на 1,5 млн евро.