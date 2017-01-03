По словам руководителя госпредприятия Saarte Liinid Виллу Ватсфельда, долг Väinamere Liinid образовался под конец периода действия договора за 4-5 месяцев. ”Мы находились с ними в конструктивных договорных отношениях девять лет и 363 дня, и только за два дня до окончания договора предприятие сообщило, что не признает долговые требования. Ранее они обещали как министерству (Министерству экономики и коммуникаций — прим.ред.), так и нам, что погасят задолженность и что средства для этого имеются”.

По словам Ватсфельда, у Väinamere Liinid и ранее иногда возникали задолженности, но они не были такими большими и были обоснованы экономической деятельностью, поэтому Saarte Liinid не считала нужным арестовывать паромы.

Читайте также:
Рейтинг: список всех самых влиятельных людей Эстонии 2016 по версии Eesti Päevaleht и Delfi (45) 10. декабрь 2016
Газета: Леэдо уходит из бизнеса по паромному сообщению в Германии (1) 18. октябрь 2016

Однако на этот раз, особенно принимая во внимание окончание деятельности Väinamere Liinid на крупнейших паромных линиях, было решено это сделать. ”До той поры, пока Väinamere Liinid не обеспечат долг каким-либо другим залогом или не оплатит его”, — сказал Ватсфельд и добавил, что одной из причин наложения ареста стало также то, что, по данным бизнес-регистра, у Väinamere Liinid больше обязательств, чем имущества.

„Все паромы Леэдо — St Ola, Kõrgelaid и Harilaid — зарегистрированы на разные фирмы, которые через шестые-седьмые различные коммерческие объединения ведут к Holostovi Kinnisvarahaldus”, — отметил он.
У Väinamere Liinid есть 15 дней на обжалование решения суда. Оборот фирмы в 2015 году составил 26,7 млн евро, собственный капитал же был отрицательным на 1,5 млн евро.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Паромный король Леэдо стал крупнейшим в Эстонии разводчиком скота (22)Паромный король Леэдо стал крупнейшим в Эстонии разводчиком скота
Леэдо: цена Regula сформировалась в ходе переговоров (8)Majndus-ja Kommunikatsiooniministeerium.K.Michal ja V.Leedo
ФОТО: На пароме Regula, который приобрела госфирма, "ремонт" сделан при помощи клейкой ленты (21)ФОТО: На пароме Regula, который приобрела госфирма, &quot;ремонт&quot; сделан при помощи клейкой ленты
ГРАФИК: Долги связанных с Вячеславом Леэдо фирм составляют более 200 000 евро (12)Vjatšeslav Leedo
TS Laevad — о покупке парома у Леэдо: это лучшее соотношение цены и качества (6)foto-33