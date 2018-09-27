27.09.2018, 15:22

Госдума приняла закон о пенсионной реформе в России

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Интерфакс
EST
Duma
DumaFoto: Alexander Zemlianichenko, AP

Госдума РФ в четверг приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам защищает их интересы и направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей — в 50-57 лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

Закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации. Источник сообщил, верхняя палата рассмотрит документ 3 октября. В случае одобрения его сенаторами документ поступит президенту РФ, который вправе его подписать или отклонить.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му.

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