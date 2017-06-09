Госдума будет контролировать исполнение бюджета

Госдума в начале года вместе со Счетной палатой будет анализировать, как выполнены ее поручения по исполнению бюджета, а также поручения, данные ведомствам по итогам участия чиновников в ”правительственных часах”. Об этом сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Может быть, нам начинать каждый год в январе месяце с того, чтобы заслушивать отчет о том, как выполнены постановления Госдумы, которые мы принимаем в течение года не только по бюджету, а также в рамках ”правительственных часов”, по каждому министерству и ведомству? Давайте в январе будем контролировать, что сделано по тем решениям, которые мы приняли за год”, — предложил на пленарном заседании глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять данное предложение, отметив, что это правильно было бы делать вместе со Счетной палатой.

”Тогда у нас, действительно, будет обратная связь. Никто не отменял вопросы контроля за исполнением бюджета, которые находятся в полномочиях и комитета, и Счетной палаты, и, соответственно, Госдумы”, — добавил глава палаты и поинтересовался позицией председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой и министра финансов Антона Силуанова.

Голикова также поддержала эту инициативу. По ее словам, ”важно сформировать свой план работы, чтобы это имело смысл”.

Со своей стороны, Силуанов подтвердил, что Минфин предложение Макарова ”поддерживает в части бюджетных и финансовых вопросов”.

”Действительно, будет понятно, выполнено это поручение Госдумы за прошлый год или не выполнено, и можно будет поставить уже задачи при корректировке бюджета, и как отработать поручения, которые давались Госдумой”, — сказала глава Минфина.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на три года.