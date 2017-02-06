Госдолг России превысил 11 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам 2016 года составил 11,1 триллиона рублей, или 13,2 процента ВВП. В 2013-м он достигал 7,5 триллиона рублей (10,6 процента ВВП). Соответствующая информация содержится в ”Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 годы”, опубликованных на сайте Минфина в понедельник, 6 февраля.

Ведомство ожидает, что госдолг к концу 2017 года достигнет 14,7 процента ВВП, к концу 2019-го — 15,7 процента. Минфин также сообщил, что доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах федерального бюджета составит 4,5 процента к концу 2017 года и 5,4 процента — к концу 2019-го, передает Лента.

В документе говорится, что структура госдолга выгодно отличает Россию от многих других стран, которые привлекают банковские кредиты (в том числе и краткосрочные) в иностранной валюте. В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75 процентов, причем основная часть обязательств (71 процент) выражена в рублях.

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3 февраля Sberbank CIB выпустил обзор, в котором говорилось, что Россия в состоянии увеличить совокупный объем долга до 150 процентов ВВП с нынешних 100 процентов без угрозы для финансовой стабильности. Аналитики инвесткомпании отметили, что таким образом можно обеспечить экономический рост без проведения структурных реформ.

В 2016 году ВВП России упал на 0,2 процента и составил почти 86 триллионов рублей. По данным ЦБ на 1 января 2017 года, объем совокупного внешнего долга РФ составляет 518,7 миллиарда долларов (30,7 триллиона рублей по текущему курсу, большая часть из них — долги банков и частных компаний). Объем внутреннего долга достигает почти 40 триллионов рублей.