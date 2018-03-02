Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin на 47 млн долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн, передает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление Пентагона.
Отмечается, что теперь стороны могут заключить контракт.
”Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью $47 млн”, — говорится в сообщении.
Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США.
В декабре Белый дом официально одобрил поставки Украине летального вооружения, в частности — противотанковых ракетных комплексов Javelin.