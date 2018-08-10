10.08.2018, 15:40

Госдеп назвал новые санкции попыткой побудить правительство России "к лучшему поведению"

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NEWSru.com
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Heather Nauert
Heather NauertFoto: Cheriss May, Sipa USA

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге в Вашингтоне в четверг, 9 августа, заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес.


По словам Нойерт, которые приводит РБК, санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке "привлечь к обсуждению, попытаться договориться или же побудить те или иные страны вести себя надлежащим образом". В качестве примера она привела Северную Корею, указав на то, что именно санкции в итоге привели ее за стол переговоров.

"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес", — продолжила она, подчеркнув, что США и России — крупные державы. "Поэтому, когда у вас такая ситуация, вы вынуждены разговаривать с другим правительством. И санкции — это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", — сказала представитель Госдепа.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в том, что введенные США ограничительные меры повлияют на российско-американские отношения в лучшую сторону. "Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", — написала Захарова в Facebook. Она добавила несколько смайликов к своему посту, с сарказмом предположив, что в "набор инструментов" США входят бомбы, цепи и ножи.

Напомним, 8 августа власти США объявили о намерении ввести новые санкции из-за отравления нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Информация об этом вызвала панику на российских биржах и резкое снижение курса рубля к доллару и евро. Подешевели и акции российских компаний.

Как предупредили в Вашингтоне, если российская сторона не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в действие дополнительный пакет мер.

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