Госдеп назвал новые санкции попыткой побудить правительство России "к лучшему поведению"



По словам Нойерт, которые приводит РБК, санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке "привлечь к обсуждению, попытаться договориться или же побудить те или иные страны вести себя надлежащим образом". В качестве примера она привела Северную Корею, указав на то, что именно санкции в итоге привели ее за стол переговоров.

"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес", — продолжила она, подчеркнув, что США и России — крупные державы. "Поэтому, когда у вас такая ситуация, вы вынуждены разговаривать с другим правительством. И санкции — это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", — сказала представитель Госдепа.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в том, что введенные США ограничительные меры повлияют на российско-американские отношения в лучшую сторону. "Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", — написала Захарова в Facebook. Она добавила несколько смайликов к своему посту, с сарказмом предположив, что в "набор инструментов" США входят бомбы, цепи и ножи.