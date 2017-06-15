15.06.2017, 21:46

Горсобрание Таллинна утвердило бесплатное питание в детских садах

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rus.delfi.ee
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LASTEAIA TOIT 19
LASTEAIA TOIT 19Foto: TERJE LEPP

Городское собрание Таллинна в четверг приняло первый дополнительный бюджет на 2017 год, который среди прочего предусматривает бесплатное питание в муниципальных детских садах с 1 сентября 2017 года, передает rus.err.ee.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечается в сообщении, дополнительный бюджет предусматривает увеличение доходов и расходов городского бюджета на 21 млн евро.

Председатель центристской фракции в горсобрании Тойво Тоотсен объяснил рост доходов бюджета увеличением доходной базы из-за быстрого роста населения эстонской столицы.

По словам и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, поступления в бюджет опережают прогнозы, и большая часть дополнительных средств будет направлена на образование, общественный транспорт и ремонт дорог.

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