Горсобрание Таллинна утвердило бесплатное питание в детских садах

Городское собрание Таллинна в четверг приняло первый дополнительный бюджет на 2017 год, который среди прочего предусматривает бесплатное питание в муниципальных детских садах с 1 сентября 2017 года, передает rus.err.ee.
Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Как отмечается в сообщении, дополнительный бюджет предусматривает увеличение доходов и расходов городского бюджета на 21 млн евро.
Председатель центристской фракции в горсобрании Тойво Тоотсен объяснил рост доходов бюджета увеличением доходной базы из-за быстрого роста населения эстонской столицы.
По словам и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, поступления в бюджет опережают прогнозы, и большая часть дополнительных средств будет направлена на образование, общественный транспорт и ремонт дорог.