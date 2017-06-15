Горсобрание Таллинна утвердило бесплатное питание в детских садах

LASTEAIA TOIT 19 Foto: TERJE LEPP

Городское собрание Таллинна в четверг приняло первый дополнительный бюджет на 2017 год, который среди прочего предусматривает бесплатное питание в муниципальных детских садах с 1 сентября 2017 года, передает rus.err.ee.