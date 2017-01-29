Город Нокиа, Синезубый король и ужасные еху. Кто и что стоит за названиями 50 компаний, известных каждому

Даже те, кто знают о том, что технология Bluetooth названа по имени датского короля Харальда I Синезубого, зачастую затрудняются привести другие интересные примеры названий в IT-индустрии. А TechLife — не затрудняется!

Например, название компании Accenture образовано от "Accent on the future". Его во время внутреннего конкурса на лучший новый бренд предложил работник норвежского представительства Andersen Consulting — так до 2001 года называлась компания.

Бренд Acer родился в 1987 году, до 1976 года компания называлась Multitech International. "Acer" — латинское слово, которое означает "острый, легкий, способный".

Adobe Systems образовано от названия ручья, который протекает за домом основателя компании Джона Уарнока. Он так и называется — Adobe Creek.

Ныне забытый бренд AltaVista — это всего лишь испанское "вид сверху".

За названием Amazon.com стоит река Амазонка. Основатель компании Джефф Безос верил в то, что его "онлайн-лавка" по продаже книг имеет потенциал превратиться в настоящую "амазонку торговли" — бурную, полноводную и гигантскую. Так и вышло.

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Amiga Corporation получила свое название от слова amiga, что в испанском и португальском значит "друг женского пола". А еще по алфавиту название шло перед конкурентами производителя домашних компьютеров — Apple и Atari.

Apache — знаменитый серверный софт, получил свое название "очень просто". Дело в том, что изначально разработка была просто "патчем" (заплаткой) для NCSA httpd 1.3 и то, что у них получилось, разработчики назвали "A PAtCHy server".

Apple — любимый фрукт Стива Джобса, который, кстати, одно время работал на подхвате в яблоневых садах. Название выбрано еще и с целью дистанцироваться от крупнейших компьютерных корпораций того времени с их "холодными" и ничего не говорящими названиями.

Asus — производное от Pegasus, то есть пегаса, только без трех первых букв, отброшенных, чтобы быть выше в алфавитных списках.

А вот Atari получила название от игры в го. В японском языке "atari" значит позицию, при которой камни оппонента в опасности (что-то наподобие "шаха" в шахматах, хотя и не совсем). При этом сама по себе компания — американская, а выбор "японского" имени был сознательным ходом.

От "рижского следа" в лого Cisco до влияния подруг на "нейминг"

Bang & Olufsen — просто по именам основателей, Питера Бэнга и Свенда Олуфсена, который познакомились в датской инженерной школе. Таких брендов много и они скучные, а потому мы не будем перечислять их все.

BlackBerry, если кто-то помнит такие смартфоны канадской компании Research In Motion, отличались наличием клавиатуры. Ее "пупурышки" должны были напоминать клиентам таковые у ежевики ("blackberry").

Blaupunkt, "голубая точка" — редкий случай, когда название бренду дали клиенты. Изначально немецкая компания называлась Ideal и с 1923 года производила наушники. На контроле качества, если наушники проходили тест, на них ставили голубую точку. Так продукцию Ideal и начали называть в народе — "Голубая точка". В компании долго не думали и переименовались.

Разработчики культовых игр во многих жанрах Blizzard Entertainment свое название просто нашли в словаре — листали в поисках красивого имени и дошли только до буквы "B". Ну а мы идем дальше.

Canon — это производное от Kwanon, японского названия совершенства (бодхисаттвы) сострадания. Именно так, Kwanon, назывались первые камеры компании Precision Optical Instruments Laboratory, основанной в 1933 году. Но уже через два года решили, что название какое-то громоздкое, да и с религией ассоциироваться расхотелось. В итоге сошлись на Canon.

Cisco — просто часть названия города San Francisco. Да, иногда все ТАК просто. Да и логотип как бы намекает. А если учесть, что к созданию моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско приложил руку родившийся в Риге эмигрант Лев Моисеев, то каждый раз глядя на лого Cisco можно немного гордиться своей страной.

Corel — это Cowpland Research Laboratory, ну а Коупленд это фамилия основателя, доктора Майкла Коупленда.

Daewoo — "Великая вселенная" по-корейски. Так что будьте осторожны в общении со своими микроволновками, они больше чем вы.

Проект Debian, знакомый всем линуксоидам получил свое название от соединения имен основателя и его подруги — Ian Murdock и Debra. Так что вполне мог бы называться Lizian, Marian или какой-нибудь Catian.

Название eBay происходит не от искаженного "Э-э-э купи тавар, дарагой!", как многие думают. Нет, все сложнее. Изначально Пьер Омидьяр, который и придумал этот интернет-аукцион, владел консалтинговой компанией Echo Bay Technology Group. Но при этом существовала горнодобывающая компания Echo Bay Mines Limited, которая подло заняла домен EchoBay.com. В общем, пришлось Пьеру изворачиваться и брать, что дают — ebay.com.

Немного о значении опечаток и сильной любви к букве "к"

Evernote — это комбинация осколков слов forever и note, то есть обещание хранить записи вечно.

Facebook понятен каждому американцу, но за пределами США происхождение названия надо объяснять. А все просто — так неофициально называется "справочник студентов", который раздается администрациями вузов первокурсникам в начале учебного года. Цель его составления — сделать так, чтобы студенты лучше узнали друг друга.

Garmin, что не очевидно, называется по имени основателей — Gary Burrell и доктор Min Kao.

Google родился благодаря случайной опечатке, потому что предполагалось назвать компанию Googol. Но доменное имя google.com оказалось незанятым, так что основатели решили, что черт с ним, пусть будет такое, с опечаткой.

Hitachi — буквально "восход".

Многие считают, что Hotmail — это "горячая почта", но нет. Основатель почтового сервиса Джек Смит просто искал незанятое слово с "mail" на конце, а на "Hot" он остановился потому что оно напоминало ему HTML. Изначальное правильное название сервиса — HoTMaiL.

HTC — это просто скучное High Tech Computer Corporation.

У названия Intel длинная история. Изначально основатели, Роберт Нойс и Гордон Мур хотели назвать компанию по своим инициалам — N M Electronics. Потом кто-то предложил Moore Noyce Electronics, но по-английски это звучало слишком близко к фразе "больше шума" ("more noise"). Потом было предложено название Integrated Electronics, но оно уже было занято, так что пришлось изворачиваться и называться Intel, но оно все равно образовано именно от"Integrated Electronics".

Бренд Kodak был придуман самолично основателем, Джорджем Истменом. Начал он с первой буквы, "К", которую считал "сильной" и вообще очень любил. Остальные буквы он просто подобрал, исходя из нескольких принципов: чтобы ничего не напоминало в мире искусства, чтобы не было похоже на другой бренд и, наконец, чтобы там была еще одна буква "к"! Не забываем, кстати, что было это более 100 лет назад.

Lenovo состоит из двух частей. "Le" — это осколок старого названия этой китайской компании (Legend)". А "novo" — это просто псевдолатинское "новый". То есть "Новая легенда". Была старая "Легенда", а теперь — новая, что тут непонятного?

Когда Nokia — это просто Нокиа. Финская

LG — смесь из двух популярных корейских брендов, Lucky и Goldstar.

У Microsoft скучная история. Сначала компания называлась Micro-Soft, от "microcomputer software", а слитно бренд стал писаться с 1987 года.

В противовес этому у Minolta — необычайно поэтичное происхождение. Изначально компания была основана в 1928 году под названием Nichi-Doku Shashinki Shōten, что значит "Японско-немецкий фотомагазин". Но в 1934 компания выпустила первую камеру под названием Minolta Vest. Название Minolta было придумано основателем, Казуо Тажимой, по аналогии с японским образом "minoru ta", означающим "растущие рисовые поля". Он, в свою очередь пришел из древней японской пословицы, очень любимой материю Тажимы: "Самые спелые колоски риса кланяются ниже всего". Ведь Тажима хотел заниматься инновационным, но скромным бизнесом.

Mozilla Foundation и одноименный браузер построены "на крови", поскольку браузер должен был заменить, "убить" браузер Mosaic. Потому сами разработчики начали в шутку называть его "Мозиллой" по аналогии с "Годзиллой". Так и прижилось.

Nikon — это Nippon Kogaku, что значит "Японская оптика".

Nintendo — буквальная транслитерация японского названия nintendou, что значит "Заповедные небеса".

Nokia — вы не поверите, но компания была просто названа по названию финского города Нокиа (30 тыс. жителей), рядом с которым находилась оригинальная лесопилка, положившая начало бизнесу! Было это в 1865 году.

Oracle — именно так назывался проект, над которым по заказу ЦРУ работали основатели компании (тогда еще Relational Software) Ларри Эллисон, Эд Оатс и Боб Майнер. Проект в конце концов отменили, но парни все равно закончили начатое, назвали получившееся Oracle, а потом и саму компанию так же.

Qualcomm, компания, с помощью процессора которой вы сейчас читаете эту статью (если делаете это на Android-смартфоне), это просто Quality Communication.

Red Hat, дистрибутив Linux, имеет забавную историю появления. Когда основатель проекта, Марк Ивинг учился в университете, его дедушка подарил ему фирменную шляпу команды по лакроссу Корнеллского университета. Она была красного цвета и Ивинг очень ее любил. А еще он любил помогать другим студентам, которые прозвали его "тем парнем в красной шапке", так кличка и прижилась. Однако, к тому моменту, когда Ивинг выпустил первую версию Red Hat, он потерял свою шапку и потому в первом мануале дистрибутива содержалась просьба вернуть шляпу владельцу, если кто-то ее найдет.

От бизнеса на ублажении американских солдат до ужасных еху

Samsung — это просто "Три звезды" по-корейски.

А Sanyo — "Три океана" по-японски.

Sega отражает историю бизнеса. Service Games — так называлась компания американца Марти Бромли, которая поначалу занималась импортом пинбола и прочих "паб-игр" на американские военные базы в Японии.

Sharp начинала бизнес с производства "вечно-острого" карандаша, что и отражено в названии.

Название Skype прошло долгий путь. Изначально проект назывался Sky-Peer-to-Peer, потом трансформировался в Skyper, ну а потом "er" потерялось.

Sony — от латинского "sonus", что значит "звук" и американского слэнгового "sonny", что примерно значит "одаренный молодой человек". Как говорил основатель, Акио Морита "мы были одаренными молодыми людьми, работавшими со звуком и картинкой". Компания была основана в 1946 году как Tokyo Tsushin Kogyo KK (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation), а название Sony получила в 1958 году, ибо оригинальный бренд звучал совершенно чудовищно, особенно за пределами Японии.

Sun Microsystems не имеет ничего общего с солнцем. Просто основатели сделали свою первую рабочую станцию в общежитии Стэндфордского университета и решили назвать продукт Stanford University Network, мечтая продать его альма матер. Но не продали. Зато продали компанию целиком Cisco в 2010 году.

Valve Corporation, известная сервисом Steam и играми Dota 2 и Half-Life 3 выбрала название и образ вентиля не случайно. Это просто визуализация идеи о том, что новые идеи, их поток, находятся буквально рядом, только руку протяни. И вентиль поверни.

Название Xerox не случайно стало названием для процесса копирования. Это заложено уже в названии, образованном от греческого xeros (сухое) и graphos (письмо). Интересно, что первое название было далеко от всего это — Haloid Company, а появилось оно аж в 1906 году. Первый "ксерокс" компания сделала в 1949 году, а название поменяла только в 1958.

Мало кто помнит, что слово "Yahoo" было придумано Джонатаном Свифтом в книге "Путешествия Гулливера" и означает вымышленных отвратительные человекоподобных существ, населяющих страну добродетельных лошадей-гуигнгнмов. В русском переводе их название пишут как "еху" или "йэху", а в английском они дали название целой гигантской IT-компании. Кстати, основатели Yahoo! Дэвид Фило и Джерри Янг в шутку говорили, что они на самом деле — еху. Что ж, учитывая судьбу Yahoo! — вполне возможно, что это и так.