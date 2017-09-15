Город Локса получит современный трубопровод центрального отопления за 1,6 млн евро

Производитель тепловой энергии N.R. Energy приступил к реконструкции трубопровода центрального отопления в городе Локса. Современный трубопровод протяженностью около 5 километров и стоимостью 1,6 миллиона евро позволит сократить потери на трассе и поможет жителям сэкономить на расходах на тепло, говорится в пресс-релизе.

Общая протяженность реконструируемого трубопровода центрального отопления составляет около 5 километров. В этом году будет построено примерно 1,8 километра, а остальная часть закончена в следующем году. Работы планируется полностью завершить в конце октября следующего года.

По словам члена правления N.R. Energy OÜ Ахто Тислера, в ходе реализации проекта практически весь город Локса получит современный минимизирующий потери тепла трубопровод центрального отопления и современную систему дистанционного учета потребления тепловой энергии. ”Согласно расчетам, потери тепла на новой трассе сократятся примерно на треть, т.е. более чем на 2000 МВ-т/ч в год. Это позволит сократить выбросы СО2 в атмосферу, как минимум, на 700 тонн в год”, — сказал Тислер.

”Обновление трубопровода снизит стоимость тепла в регионе центрального отопления Локса. Вместе с тем, реновация дает нам возможность точнее оценить мощность новой планируемой котельной, которая будет работать на биомассе”, — отметил Тислер.

Общая стоимость проекта превышает 1,6 миллиона евро. Центр экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus) поддержал проект, профинансировав 200 000 евро, а оставшуюся сумму вложила компания N.R. Energy. Строительство трассы осуществляет AS EG Ehitus.