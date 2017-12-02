Google выпустила приложение для контроля расхода трафика на Android-устройствах

Компания Google выпустила Android-приложение под названием Datally, предназначенное для контроля за расходом трафика на смартфоне.

Как пишет The Verge, программа позволяет владельцам смартфонов и планшетов узнавать о расходе трафика в целом, отслеживать, какие именно из установленных на устройстве приложений расходуют трафик, и при необходимости отключать соединение с интернетом для всех или некоторых программ, работающих в фоновом режиме. Кроме того, Datally подскажет, есть ли поблизости открытая точка Wi-Fi, и покажет ее рейтинг среди других пользователей.

Стоит отметить, что практически все функции нового приложения Google по умолчанию доступны в настройках системы Android, однако неискушенным пользователям может быть непросто их найти, в отличие от отдельного приложения. Получить наглядное представление о дизайне и функциях Datally можно благодаря демонстрационному видеоролику.

Как отмечают в Google, Datally является частью инициативы компании под названием Next Billion Users. Приложение должно пригодиться пользователям из развивающихся стран, для которых проблема экономии трафика стоит довольно остро. Также для них зачастую актуален вопрос экономии памяти на смартфоне, и поэтому Datally занимает всего 6 МБ.

Летом этого года компания начала тестировать новое приложение на Филиппинах, и с тех пор его скачало свыше 500 тысяч пользователей. По оценкам разработчиков, Datally в среднем позволяет экономить 30% трафика. В настоящее время скачать приложение из Google Play могут владельцы Android-устройств со всего мира.