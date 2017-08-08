Google уволила сотрудника за рассуждения о непригодности женщин для работы в IT

Компания Google уволила старшего программиста, заявившего, что мужчины биологически более склонны работать в технологической отрасли, чем женщины, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Verge.



Программист Джеймс Деймор подтвердил факт увольнения Bloomberg. По его словам, он был уволен за ”сохранение гендерных стереотипов”.

Так называемый ”манифест” Деймора — 10 страничное письмо отправленное коллегам, быстро стало вирусным. В нем утверждалось, что женщинам сложнее добиться успеха в IT-компаниях и занять руководящую должность. Суть аргументой Деймора заключалась в том, что биологические различия между мужчинами и женщинами являются причиной гендерного разрыва в Google и в более широкой технологической отрасли. Он также заявлял, что усилия по устранению этого разрыва вытесняют ”идеологическое разнообразие” и создают культуру, которая дискриминирует консервативные взгляды.