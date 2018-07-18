18.07.2018, 17:20

Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android

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Интерфакс
EST
Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
Foto: MIKE BLAKE, REUTERS

Европейская комиссия (ЕК) в среду оштрафовала Google на 4,35 млрд евро в рамках самого важного из трех антимонопольных расследований в отношении компании в Евросоюзе — по обвинениям в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android.

"С 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска", — говорится в сообщении ЕК.

Сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств, пишет агентство Bloomberg. Она вдвое меньше возможного максимума — $11 млрд, или 10% от мирового оборота Alphabet Inc., холдинговой компании Google, но существенно больше, чем прогнозировали аналитики еще весной. Для Евросоюза 4,34 млрд евро — эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в бюджет блока.

Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней прекратить такую "незаконную практику", отказавшись от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований могут последовать новые штрафы и санкции в ЕС.

Google объявила о намерении обжаловать решения ЕК. "Android расширила возможности выбора для всех, а не сократила их число", — говорится в сообщении компании.

"Наше расследование касалось трех видов ограничений Google в отношении производителей устройств Android и сетевых операторов, чтобы направить трафик с таких устройств в поисковик Google", — заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Такой подход вредит конкуренции и сокращает потребительский выбор, считают в ЕК.

Операционная система Android установлена на более чем 80% используемых по всему миру смартфонов.

Во-первых, Google в качестве условия лицензии на доступ к магазину приложений Play Store требовала от производителей предустанавливать поисковик Google Search и браузер Chrome на все устройства на Android.

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Во-вторых, компания предлагала финансовые стимулы и осуществляла незаконные выплаты некоторым крупным производителям устройств и мобильным операторам, чтобы Google Search и Chrome были единственными предустановленными приложениями в своих категориях.

В-третьих, производителям, предустанавливающим приложения Google, запрещалось использовать альтернативные версии Android (forks или ответвления). В частности, компания не допускала разработку и продажу устройства на основе Fire OS — ответвления Android, созданного Amazon.

Вместе с тем Еврокомиссия пришла к выводу, что Apple или Blackberry не были прямыми конкурентами Google, Android — лицензируемая операционная система, то есть устройства на ней могут разрабатывать и продавать сторонние компании. Соответственно, как отмечают аналитики, Apple вряд ли когда-либо будут предъявлены аналогичные обвинения в ЕС.

О предварительных выводах расследования было объявлено еще в 2016 году. Все это время Google отрицала обвинения в нарушении антимонопольных норм ЕС, утверждая, что ЕК не понимает рынок.

Дело Android является наиболее чувствительным и дорогостоящим из трех расследований Еврокомиссии в отношении Google. Оно затрагивает огромный сегмент, позволивший компании создать себе прочные позиции на рынке поиска и рекламы с помощью мобильных устройств

В 2017 году регулятор оштрафовал компанию на 2,4 млрд евро в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping. Компания подала апелляцию, однако за прошедшие почти 13 месяцев не было ни одного слушания по делу.

Кроме того, ЕК продолжает расследование возможного злоупотребления Google своим положением на рынке поисковых сервисов.

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