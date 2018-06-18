18.06.2018, 18:10

Google инвестирует 550 млн долларов в главного китайского конкурента AliExpress


NEWSru.com
EST
Google
GoogleFoto: MIKE BLAKE, REUTERS

Google вложит 550 млн долларов в китайский интернет-магазин JD.com, конкурента AliExpress, передает Reuters.

Инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google. Поддержка также поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках.

Соглашение не предусматривает глобальных совместных проектов двух корпораций в Китае.

Google в рамках сделки купит американские депозитарные расписки (ADR) JD.com стоимостью 40,58 долларов каждая (средневзвешенная по объему торгов цена за последние десять дней). Взамен американская компания получит около 1%-ной доли в интернет-ритейлере после допэмиссии.

Крупным акционером JD.com является китайская технологическая компания Tencent, которая владеет соцсетями QQ и WeChat.

По данным исследовательской фирмы Analysys Ltd, в первом квартале на долю JD.com приходилось около четверти рынка электронной торговли КНР в сегменте B2C. Первое место с 60% занимает платформа Tmall, принадлежащая Alibaba. При этом год назад доля JD.com была выше и составляла почти 27%. Котировки ADR JD.com на бирже Nasdaq в ходе торгов предварительных торгов в понедельник выросли на 7,8% — до 47 долларов.

Поисковик Google по-прежнему остается заблокированным по решению местных властей, но американская корпорация работает в стране в сфере онлайн-рекламы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку

18.06.2018
Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.
Подробнее



Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли

18.06.2018
Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Лебедятам на Пальяссааре люди шеи не сворачивали — они стали жертвой мелкого хищника

18.06.2018
Лебедят на полуострове Пальяссааре в Таллинне, в смерти которых поначалу подозревали хулиганов, задушил мелкий хищник, сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспертизы Ветеринарно-продовольственного департамента.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСКЛЮЗИВ DELFI С ЧМ-2018: "Мексиканцы пели и кричали всю игру, а мы вместе с ними!"

18.06.2018
Эстонские любители футбола не могли пропустить чемпионат мира в этом году. Один из наших соотечественников посетил матч Германия - Мексика (0:1) в Москве. Специально для Delfi Томас Кирн(в центре) делится впечатлениями от игры и турнира.
Подробнее

Невероятно! Три эстонские шпажистки на пьедестале почета. Кууск в финале!

18.06.2018
В сербском Нови-Саде продолжается чемпионат Европы по фехтованию. В индивидуальном турнире шпажисток отлично выступили представительницы Эстонии. Юлия Беляева, Кристина Кууск и Катрина Лехис пробились в полуфинал и гарантировали себе медали европейского первенства.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

18.06.2018
К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
Подробнее