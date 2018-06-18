Google инвестирует 550 млн долларов в главного китайского конкурента AliExpress

Google вложит 550 млн долларов в китайский интернет-магазин JD.com, конкурента AliExpress, передает Reuters.

Инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google. Поддержка также поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках.

Соглашение не предусматривает глобальных совместных проектов двух корпораций в Китае.

Google в рамках сделки купит американские депозитарные расписки (ADR) JD.com стоимостью 40,58 долларов каждая (средневзвешенная по объему торгов цена за последние десять дней). Взамен американская компания получит около 1%-ной доли в интернет-ритейлере после допэмиссии.

Крупным акционером JD.com является китайская технологическая компания Tencent, которая владеет соцсетями QQ и WeChat.