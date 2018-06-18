18.06.2018, 18:10

Google инвестирует 550 млн долларов в главного китайского конкурента AliExpress


NEWSru.com
EST
Google
GoogleFoto: MIKE BLAKE, REUTERS

Google вложит 550 млн долларов в китайский интернет-магазин JD.com, конкурента AliExpress, передает Reuters.

Инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google. Поддержка также поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках.

Соглашение не предусматривает глобальных совместных проектов двух корпораций в Китае.

Google в рамках сделки купит американские депозитарные расписки (ADR) JD.com стоимостью 40,58 долларов каждая (средневзвешенная по объему торгов цена за последние десять дней). Взамен американская компания получит около 1%-ной доли в интернет-ритейлере после допэмиссии.

Крупным акционером JD.com является китайская технологическая компания Tencent, которая владеет соцсетями QQ и WeChat.

По данным исследовательской фирмы Analysys Ltd, в первом квартале на долю JD.com приходилось около четверти рынка электронной торговли КНР в сегменте B2C. Первое место с 60% занимает платформа Tmall, принадлежащая Alibaba. При этом год назад доля JD.com была выше и составляла почти 27%. Котировки ADR JD.com на бирже Nasdaq в ходе торгов предварительных торгов в понедельник выросли на 7,8% — до 47 долларов.

Поисковик Google по-прежнему остается заблокированным по решению местных властей, но американская корпорация работает в стране в сфере онлайн-рекламы.

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