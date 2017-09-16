Головной офис Apple торгует сделанными в Эстонии блокнотами

В магазине при главном офисе технологического гиганта Apple в городе Купертино в Калифорнии наряду с различными смарт-устройствами продаются записные книжки с логипом iApple и надписью "Made in Estonia", пишет Eesti Ekspress.

Блокноты выпускаются в трех размерах и цветах в Таллиннской книжной типографии. По словам производственного руководителя фирмы Валдура Ребане, их продукция попадает за океан через шведского партнера, которому удалось заключить с Apple сделку несколько лет назад.

Примечательно, что перед началом сотрудничества по заказу Apple в таллиннской типографии был проведен ”социальный аудит” с целью выяснить, не подвергаются ли дискриминации меньшинства, не используется ли детский труд, соблюдаются ли условия договоров и прочее.