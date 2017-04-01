Головная боль местных производителей яиц: латыши и птичий грипп

Больше всего проблем эстонским производителям яиц приносят дешевые яйца из Латвии и шагающий по Европе птичий грипп, пишет Eesti Päevaleht.

Новый исполнительный директор крупнейшего производителя яиц Dava Foods Estonia Владимир Сапожнин уже несколько месяцев находится в должности и уже может начать считать первых цыплят. Два года назад датский концерн, в который входит предприятие, приобрел у HKScan находящуюся в Лоо птицеферму Tallegg. Новая торговая марка стала называться Eggo. На данный момент на ферме насчитывается 250 000 кур, ежегодно производится 65 млн яиц, которые сбываются в основном на местных рынках.

И вот здесь по словам Сапожнина, много хлопот доставляют южные соседи. ”Литовцы, латыши и поляки заполонили рынок яйцами, с ценой которых эстонцы конкурировать не в силах. В Латвии есть ферма с более чем 2 миллионами кур, и все яйца они продают в Прибалтику”, — сетует он.

Такое положение дел в свою очередь означает, что эстонские фирмы не могут увеличить производство, поскольку на родине столько яиц никто просто не купит. Избытки яиц приходится продавать за рубеж по т. н. биржевой цене, которая в большинстве своем ниже себестоимости. В итоге производитель несет убытки.

Сапожнин обращает взгляд в небо. ”Смотри, летят! Одним на радость, а нам — на опасность”, — показывает он на прибывающие с юга стаи гусей. ”Птичий грипп означает необходимость уничтожить всех кур, освободить и продезинфицировать все помещения, устройства и хранилища. Все курятники пришлось бы закрыть на карантин, а производство остановить на срок от восьми до десяти месяцев. Наши работники бы отправились домой, а цены на яйца подскочили”, — говорит он.

На настоящий момент в Dava Foods Estonia работает около 40 человек. После покупки фирмы датчанами их зарплаты выросли. ”Одна из причин, по которой я согласился на эту должность, стал тот факт, что владельцы — иностранцы. Давайте будем честными — местным владельцам стоит получиться тому, как удерживать и мотивировать своих работников”, — говорит Сапожнин.