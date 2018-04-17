17.04.2018, 17:30

Голосуйте! В конкурсе на лучший продукт питания слово за потребителями


rus.delfi.ee
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Голосуйте! В конкурсе на лучший продукт питания слово за потребителями
Pressifoto

В конкурсе «Лучший продукт питания Эстонии» открыто народное голосование, где будет принято решение, какое же изделие из 47 пищевых продуктов удостоится титула «Народный любимец», сообщается в пресс-релизе.

За своих фаворитов можно проголосовать по этой ссылке.

На странице конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии” в Facebook за звание титула ”Народного любимца” будут соревноваться продукты питания, уже удостоившиеся серебряного знака качества в своей категории, изделия, заслужившие внимание на региональном конкурсе, и кандидаты на звание золотого знака качества, а также другие продукты, которым комиссия, оценивавшая конкурс, поставила высокие баллы.

”По мнению производителей пищевых продуктов, титул народного любимца — такой же желанный приз, как и признание, полученное на основании оценок экспертной комиссии. Ведь в конце концов как раз потребители и решают, какие товары достойны признания и будут красоваться на прилавках магазинов многие годы, а то и десятилетия”, — заверила директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

За результатами народного голосования за звание ”Народного любимца” на конкурсе ”Лучший продукт питания Эстонии” можно будет наблюдать на странице в Facebook на протяжении всего периода голосования.

ТОП

”Это означает, что все друзья эстонских продуктов смогут постоянно отслеживать текущие результаты своего любимого продукта, и при необходимости воспользоваться помощью своих друзей, чтобы увеличить количество отданных голосов. Для того, чтобы проголосовать, необходимо всего лишь открыть изображение своего любимого продукта питания и отметить его как понравившийся, причем при желании свой голос можно отдать за несколько продуктов. Голосование за титул ”Народного любимца” прекращается 20 апреля в 12:00, после чего мы сразу же огласим победителя, удостоившегося этого звания”, — сказала Сирье Потисепп.

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