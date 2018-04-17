Голосуйте! В конкурсе на лучший продукт питания слово за потребителями

В конкурсе «Лучший продукт питания Эстонии» открыто народное голосование, где будет принято решение, какое же изделие из 47 пищевых продуктов удостоится титула «Народный любимец», сообщается в пресс-релизе.

За своих фаворитов можно проголосовать по этой ссылке.

На странице конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии” в Facebook за звание титула ”Народного любимца” будут соревноваться продукты питания, уже удостоившиеся серебряного знака качества в своей категории, изделия, заслужившие внимание на региональном конкурсе, и кандидаты на звание золотого знака качества, а также другие продукты, которым комиссия, оценивавшая конкурс, поставила высокие баллы.

”По мнению производителей пищевых продуктов, титул народного любимца — такой же желанный приз, как и признание, полученное на основании оценок экспертной комиссии. Ведь в конце концов как раз потребители и решают, какие товары достойны признания и будут красоваться на прилавках магазинов многие годы, а то и десятилетия”, — заверила директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.