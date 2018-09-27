27.09.2018, 11:15

"Голос Америки": банковская система Эстонии намерена предпринять решительные меры по борьбе с отмыванием денег

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rus.delfi.ee
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"Голос Америки": банковская система Эстонии намерена предпринять решительные меры по борьбе с отмыванием денег
Foto: Priit Simson

Результаты аудита, заказанного датским банком Danske Bank независимому юридическому бюро Bruun&Hjejle, показали, что среди клиентов эстонского банка, не являющихся резидентами, было значительное количество тех, кто совершал подозрительные сделки на сумму свыше 200 млрд евро, пишет "Голос Америки".

В ходе аудита было просмотрено 12 000 документов и более 8 млн электронных писем. По сообщениям официальным представителей Danske Bank: ”На данный момент расследование проанализировало около 6200 клиентов, с которыми связано больше всего индикаторов риска. Большинство из них признано подозрительными”.

По сообщениям датской прессы, через эстонский филиал Danske Bank отмывались крупные суммы денег из России и других стран СНГ. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. На волне этого скандала 19 сентября подал в отставку исполнительный директор Danske Bank Томас Ф. Борген. При этом он соощил, что обязан взять на себя ответственность за случившееся, однако виновником не является.

”Некоторые банки Эстонии отказались от обслуживания нерезидентов”

По просьбе корреспондента Русской службы ”Голоса Америки” ситуацию с результатами аудита эстонского филиала Danske Bank прокомментировал председатель правления Эстонской банковской ассоциации, генеральный директор LHV Bank Эрки Килу.

Прежде всего, он отметил, что результаты аудита в эстонском филиале Danske Bank подорвали репутацию финансового сектора страны, и теперь предстоит большая работа по восстановлению репутации. ”Отмыванию денег нет места в банковской сфере Эстонии, — заявляет господин Килу. — В течение последних трех лет эстонские банки существенно снизили свой рискованный аппетит в отношении услуг нерезидентам. Наблюдается значительное сокращение количества новых клиентов, и банки также закрыли счета многих клиентов. Некоторые банки совсем отказались от обслуживания нерезидентов”.

По словам председателя правления Эстонской банковской ассоциации, за последние три года депозиты нерезидентов в эстонских банках уменьшились с 20% до менее 10%. А депозиты офшорных клиентов снизились в 10 раз — с 9% до 0,9%.

В то же время регулирование финансовых операций ужесточилось — эстонские банки значительно увеличили число сотрудников и ресурсы, направленные на предотвращение попыток отмывания денег. Эрки Килу также подчеркнул, что финансовая инспекция Эстонии готовит дополнительные рекомендации для борьбы с отмыванием денег. ”Банковская ассоциация разрабатывает общие правила в этом направлении, которые должны соблюдаться всеми банками-членами ассоциации. Мы также внесли предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег для парламента и исполнительной власти Эстонии”, — сказал он.

”Необходимо внутренне убеждение, что преступать законы нельзя”

Эстонский политолог Пеэтер Тайм считает, что информация об отмывке денег через эстонский филиал Danske Bank нанесла репутационный ущерб не только банковскому сектору страны, но и имиджу Эстонии в целом.

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По словам собеседника Русской службы ”Голоса Америки”, соответствующие сигналы поступали уже несколько лет назад, но тогда им не придавали значения. ”Только в прошлом году вышла на поверхность информация о том, что через Danske Bank отмывались деньги, как тогда говорилось, ”каких-то азербайджанских бизнесменов, которые, вроде бы, связаны с руководством Азербайджана”. И разговоры шли о нескольких сотнях миллионов долларов.

А теперь оказалось, что система отмывки денег была намного обширнее, и сумма денег, прошедших через эту систему, дошла до $200 млрд”, — рассказал Пеэтер Тайм.

Главная же проблема, по мнению эксперта, состоит в том, что данную ситуацию используют в своих целях различные политические группировки с целью дискредитации своих оппонентов в канун активной фазы избирательной кампании. ”К сожалению, в таких ситуациях отвлекается внимание от самого факта. И это, действительно, удручает, поскольку ситуация — весьма серьезная”, — подчеркивает политолог.

Основной удар по репутации заключается в подрыве доверия не столько к датскому банку как таковому, сколько к стране, где размещен его филиал, уличенный в отмывке денег. ”Люди начинают задаваться вопросом: ”а где это произошло? Ах, это в той бывшей советской республике, которая позиционирует себя как страна с низким уровнем коррупции и с высоким уровнем демократии. А на самом-то деле она ничем не отличается от всего остального посткоммунистического пространства…” Таково мышление типичного западного обывателя”, — считает Пеэтер Тайм.

По его словам, во многих публикациях в эстонских СМИ говорится, что репутация Эстонии сейчас не так уж сильно пострадала. ”Я считаю, что она довольно значительно подмочена, и нам теперь придется долго выкарабкиваться из этой ситуации”, — сокрушается он.

По мнению Тайма, выход заключается в усилении контроля над финансовыми институтами. ”Мы в Эстонии уже 27 лет выходим из так называемого советского менталитета. Скажем, переходить дорогу на красный свет — это типичный ”совок”. Но чтобы по-настоящему стать частью цивилизованного сообщества, нужна не просто внешняя законопослушность, а внутренне убеждение, что преступать законы нельзя. Мы считали, что этот процесс у нас идет гладко, но оказалось, что на этом пути еще много препон. И из-за таких ситуаций, как с филиалом Danske Bank, мы еще не поравнялись с развитыми западными обществами, где законопослушность — естественное явление, а не вынужденное”, — подытоживает эстонский политолог Пеэтер Тайм.

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