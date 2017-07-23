Goldman Sachs: биткоин может достичь отметки в $3700

Биткоин получил большую поддержку, и его цена может вырасти до $3700, передает банк Goldman Sachs.

Менеджер по техническим стратегиям банка Шеба Джафари считает, что область между $1856 и $1790 ”может выступать сильной поддержкой” для биткоина, передают "Деловые Ведомости".

Специалист считает, что криптовалюта в ближайшее время может побить рекорд своей стоимости: ”Минимальная цель текущей волны — $2,988. Максимально биткоин может достигнуть отметки в $3691”.

Двумя неделями ранее Шеба Джафари предсказывала, что стоимость биткоина существенно упадет примерно до отметки в $1857, то есть на 25% от цены того времени. Но затем, утверждала специалист, биткоин может подняться от $3212 до $3915.