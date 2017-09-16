Годами пользовавшееся землей предприятие задолжало ее хозяевам крупную сумму и подало на них в суд

Фирма AS Kiirkandur задолжала владельцам земли, на которой добывает полезные ископаемые, около 400 000 евро, и сейчас вместо уплаты долга подала в суд, ссылаясь на неразумность заключенного 10 лет назад договора, пишет Eesti Päevaleht.

В конце 2006 года проживающая в Рапламаа семья узнала, что на принадлежащей ей земле можно добывать полезные ископаемые, и решила найти заинтересованных в этом лиц. Самое лучшее предложение поступило от AS Kiirkandur, которая уже занималась добычей плитняка и щебня на близлежащей территории.

В качестве одного из важных условий в договоре значилось, что если добытчик в течение десяти лет не выполнит условленного объема работ, то есть 360 000 кубометров, то все равно будет обязан оплатит весь объем. Когда срок договора стал истекать, глава семьи Айвар Тамм отправился к владельцу фирмы Тийту Плоому обсудить ситуацию. Тот предложил сумму, которая была намного меньше условленной. Последовали долгие разговоры и разбирательства, и вскоре стало ясно, что полюбовно договориться не удастся. По словам Тамма, Плоом даже сказал ему, что грядет долгая война и семья в итоге вообще останется ни с чем: ”Бери половину и молчи. Что ты, хуторянин, вообще знаешь о делах?”

Graafik: Toom Tragel

И, действительно, пока Таммы собирались подать на Kiirkandur в суд за нарушение договора, фирма сама подала иск, согласно которому хозяева земли не обеспечили фирме доступа на территорию. Кроме того, фирма требует вернуть уплаченный семье первый платеж по договору в размере 164 000 евро и признать ничтожным заключенный десять лет назад договор в связи с тем, что он противоречит добрым традициям и содержит типовое условие, несущее неразумный ущерб. В качестве вишенки на торте выступило требование об аресте на время судебных разбирательств принадлежащей Таммам земли, которое суд удовлетворил.

”Простой землевладелец заключил с профессиональным добытчиком ископаемых договор, которым ввел последнего в заблуждение. Владелец земли требует от фирмы плату за пользование своим владением, и это противоречит добрым традициям. Звучит абсурдно, но именно это они утверждают”, — комментирует защитник семьи Юлар Маапалу.

”Мы трактуем по-своему, они — по своему. Мы предложили им компромисс, с которым они не согласились”, — сказал изданию Плоом и от более подробных комментариев отказался.

”Случается, что стороны по-своему трактуют правовые отношения между собой. Если консенсуса достичь не удается, то единственным разумным способом является обращение в суд”, — сказал представляющий Kiirkandur присяжный адвокат Риво Калдвеэ. По его словам, поскольку делом занимается суд, то обнародование деталей не представляется возможным.