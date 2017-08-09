Глобальная статистика: смартфоны дешевеют

Согласно данным статистического портала Statista, в 2016 году средняя цена смартфона на мировом рынке упала до 240 евро, а ведь еще совсем недавно, в 2010 году, она составляла 370 евро, значится в пресс-релизе.

Как рассказал директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма, больше всего дорогих телефонов покупают в США. В Европе, напротив, предпочитают модели подешевле.

”Качество телефонов в целом стало намного выше, и зачастую относительно дешевые модели предоставляют пользователям почти такие же возможности, что и их дорогие собратья. Поэтому их стали больше покупать. Сегодня средняя цена смартфона в Эстонии — около 250 евро”, — сообщил К. Сеэма.

Судя по итогам продаж телефонов с флагманскими характеристиками, наиболее выгодно эти устройства предлагаются в магазинах США. ”Цены в Японии, Европе и Китае уже несколько выше из-за дополнительных накруток. А самые дорогие телефоны — в Индии, России и Скандинавии”, — отметил К. Сеэма.

”Несмотря на то, что средняя цена телефона постоянно снижается, производители продолжают уверенно наращивать свои прибыли — за счет увеличения числа покупателей”, — отметил К. Сеэма.

Так, в 2016 году потребители потратили на смартфоны свыше 360 миллиардов евро. Для сравнения: в 2010 году оборот телефонных продаж составлял всего лишь 280 миллиардов евро. По прогнозам, в ближайшие годы данный восходящий тренд сохранится.