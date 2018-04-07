07.04.2018, 13:52

Глобальная хакерская атака привела к сбоям в работе популярных сайтов рунета


Интерфакс
EST
Delfi valmis
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Неизвестные хакеры атаковали коммутаторы продукции компании Cisco, что привело к массовым сбоям в работе интернета, сообщает в субботу пресс-служба "Лаборатории Касперского".

"По данным наших источников, сейчас происходит массивная атака на свитчи (коммутаторы модели Catalyst switch — ИФ) Cisco, которые используются в дата-центрах практически повсеместно",- говорится в сообщении.

По данным "Лаборатории Касперского", неизвестная пока хакерская группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. "Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")", — добавили в компании.

В результате атаки целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов, отметили в компании.

"По данным Cisco Talos, в мире насчитывается более 168 000 устройств, подверженных этой уязвимости",- сообщили в пресс-службе.

"Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьезными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, хотя и другим явно тоже досталось", — подчеркнули в "Лаборатории Касперского".

Масштабная хакерская атака на коммутаторы компании Cisco в пятницу привела к тому, что были недоступны многие сайты, в том числе российских СМИ.

Атаке подверглись, например, сайты газет "Фонтанка" и "Комсомольская правда". Также пользователи Twitter в пятницу сообщали о массовых сбоях в работе социальной сети.

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