Главы ваучерных порталов — о будущем рынка: у всех свой подход, но скидки никуда не денутся

Что происходит с рынком онлайн-продаж ваучеров, и можно ли доверять ваучерным порталам? Руководители Minuvalik и Chilli рассказали Delfi, почему их не ждет такой же конец, как Cherry и Crazydeal.

Весной 2016 года внезапно закрылся известный эстонский ваучерный портал Cherry.ee. По словам его руководителей, предприятию пришлось приостановить деятельность из-за долгов, которые накопились после неудачных вложений в товарный бизнес. Сотни клиентов остались с недействительными ваучерами. При этом Cherry им ничего не должен: юридически он был лишь посредником между продавцом и покупателем.

Если провал Cherry стал для многих неприятным сюрпризом, то закрытие сайта crazydeal.ee в марте этого года стоило ожидать. На протяжении нескольких месяцев клиенты жаловались на Crazydeal в Департамент защиты прав потребителя. В отношении фирмы возбуждено административное производство.

В данной ситуации возникает логичный вопрос — кто следующий? Обещанные скидки уже не кажутся такими соблазнительными, а вместо десятков некогда популярных ваучерных порталов на плаву остались лишь единицы. Delfi узнал у руководителей ”оставшихся в живых” ваучерных порталов о том, чем же их бизнес-модели качественно отличаются от той, что сгубила Cherry и Crazydeal?

Рынок стабилизировался



Основатель и владелец Minuvalik.ee Андрей Касьянов говорит, что несмотря на внешнюю схожесть бизнес-моделей различных ваучерных порталов, подход к ведению бизнеса у каждого свой, и все определяется соотношением расходов и доходов: ”Я не вправе судить владельцев Cherry или Crazydeal, у каждого своя история, но полагаю, причины общие”.

”Скажем, есть две условные фирмы: выручка первой составляет 100 тысяч при расходах в 70 тысяч, а выручка и расходы второй 1 и 1,2 миллиона соответственно. В первом случае оборот в 10 раз меньше, но в итоге имеем прибыль 30 тысяч, а во втором — только видимость успеха и дырка в кармане на 200 тысяч. Собственно, неразумное отношение к тратам и послужило причиной закрытия или банкротства большинства конкурентов: неоправданно большой штат, неэффективные затраты на маркетинг, бездумный демпинг”, — объясняет Касьянов.

Он вспоминает, что если летом 2010 года в Эстонии было только два портала — Minuvalik и Cherry — то спустя год их число уже достигло 70, причем некоторые имели серьезное финансирование крупных медиагрупп.

”Но десятки тысяч предложений для небольшой страны были явным излишеством, поэтому пузырь стал сдуваться: большинство фирм закрылось еще в 2014 году, а сегодня в живых, не считая нас, осталось от силы два-три ресурса. Такие сильные перепады не могли не сказаться на ведении дел: снизилась доходность, интерес к модели в целом”, — рассказывает Касьянов

”Это не означает что интерес пропал вообще: скидки были, есть и будут; они вечны, как ”хлеб и зрелища”. К тому же, (скидки — прим.ред.) являются наименее затратным и при этом максимально эффективным инструментом маркетинга. Ведь каждый хочет зарабатывать больше, а тратить — меньше; это касается как бизнеса, так и потребителей”, — добавляет он.

По его словам, сегодняшняя ситуация стабильна, и заметен существенный рост: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот увеличился на 85%, а клиентская база за три первых месяца 2017 года выросла на 2,5 тысячи, достигнув отметки в 85 тысяч человек.

Стоит ли ждать новых закрытий ваучерных порталов? Касьянов считает, что из серьезных конкурентов у Minuvalik остался только один — Chilli. Он прочно осел в сфере ритейла, и даже если он свернет дисконт-инициативы в интернете, то наверняка продолжит работу как обычный магазин, подобный Koduekstra.

”Хотя у него своя целевая аудитория: значительно моложе нашей, и больше эстонцев; у нас аудитория в среднем 30+ и русских около 40%”, — отмечает Касьянов.

”Еще пара сайтов имеют крайне малую долю рынка, поэтому даже при черном сценарии вряд ли можно ожидать серьезных потрясений. Так что, на мой взгляд, сегодня речь идет не об ожидании очередного цунами, а наоборот, о свершившейся стабилизации рынка. И я не удивлюсь, если в данной ситуации даже появятся новые игроки”, — считает предприниматель.

Убереглись от туристических услуг



Руководитель Chilli.ee Мартин Айгро считает, что у каждого бизнеса свои принципы управления, поэтому нельзя обобщать: ведь из-за банкротства одного ресторана с плохим управлением нельзя объявлять общий спад ресторанного рынка.

”В случае этих двух предприятий, Crazydeal и Cherry, на протяжении многих лет не представлялись годовые отчеты, и в СМИ перед их финалом выходили статьи, которые заранее предупреждали о возможных проблемах. Нельзя сказать, что эти проблемы появились в один день”, — уверен Айгро.

Он уже ранее высказывал мнение о том, что власти в сотрудничестве с крупными э-деятелями рынка должны разработать индекс доверия, который помог бы предотвратить подобные проблемы в будущем.

Chilli также начал свою деятельность в 2010 году. Айгро отмечает, что в отличии от конкурентов, в сфере торговли у Chilli есть свои представительские магазины и товар находится на месте, поэтому отсутствует связанный с доставкой операционный риск. В сфере услуг предприятие, по его словам, тщательно выбирает партнеров, отказывая 90% запросов, которые не проходят контроль качества и данных.

”Мы остались в стороне от сферы туристических услуг в горячее время, так как геополитический деловой риск был для нас слишком велик. Это было одной из многих причин неудач Cherry”, — отметил Айгро.

По его оценке, прекращение деятельности конкурентов не оказало негативного влияния на доверие клиентов к Chilli, так как до сих пор у предприятия не возникало проблем: ”Лучше всего о хорошей работе говорит удовлетворенность клиентов, и насколько мы можем это отслеживать, то в данных объемах мы делаем очень хорошую работу”.

Портал Headiil.ee на запрос Delfi не ответил. Стоит заметить, что на сайте даже не указал контактный телефон предприятия.