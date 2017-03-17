17.03.2017, 20:15

Главред Delfi и Eesti Päevaleht: нельзя сказать, что комментаторская среда не отражает общественного мнения

 (9)
ФОТО
rus.delfi.ee
EST
Password 2017
Password 2017, Urmo SoonvaldFoto: Rauno Volmar

В Saku Suurhall состоялось ”маркетинговое событие года” Password 2017, на котором наряду с другими выступили руководители Ekspress Grupp и портала Delfi и издания Eesti Päevaleht в частности.

”Delfi борется с мифом о том, что у нас два работника, один из которых ворует статьи, а другой — пишет комментарии. К счастью, с течением времени этот миф стал развеиваться, так как Delfi постоянно движется вперед”, — сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд. Помимо прочего, он подчеркнул неразрывную связь Delfi с комментаторской средой. ”Каждый месяц мы получаем около 300 000 комментариев. Если по всему миру тенденция комментирования показывает спад, то у нас она остается довольно высокой. Нас комментирует 43 000 разных людей, поэтому нельзя сказать, что комментаторская среда не отражает общественного мнения”.

Читайте также:

”Люди постоянно спрашивают меня, сколько статей мы выпускаем. Звучат предположения, что сотню или две. На самом деле вместе с Eesti Elu мы делали в день 560 статей, сейчас эта цифра — около 400”.

Соонвальд отметил, что самая высокая читаемость в истории портала была зафиксирована 9 ноября 2016 года, когда в США был избран новый президент Дональд Трамп, а в Эстонии освобожден от должности премьер-министр Таави Рыйвас. Из фотогалерей самое большое количество просмотров — 3 миллиона — набрали похороны Таранкова, уступив даже нарядам с президентского приема в честь годовщины Республики.

Основатель и мажоритарный акционер Ekspress Grupp Ханс Х.Луйк затронул тему освещения прессой связанных с судопроизводством тем и выразил сожаление по поводу того, что эстонские суды неохотно общаются с журналистами. ”Примеров, когда были необходимы незамедлительные объяснения со стороны суда, можно привести много. Взять хотя бы ”живодера” Марге, которую суд признал невиновной, что вызвало в соцсетях волну негодования, поскольку люди не понимали почему. На самом деле это случилось из-за того, что сама Марге уезжала за границу и поручила соседям присматривать за собакой, поэтому судья и не смог привлечь ее к ответственности. Если такое пояснение появляется через две недели после решения суда, то оказывается поздно. Суд должен быть таким же быстрым, как и новости, потому что спустя неделю нам с полученной информацией делать нечего”, - сказал Луйк.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии