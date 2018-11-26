26.11.2018, 18:50

Главный экономист Swedbank: в следующем году рост объёмов строительства жилых зданий должен замедлиться

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rus.delfi.ee
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ehitus
ehitusFoto: Andres Putting

Ослабление показателей по росту объёмов строительства вызвано замедлением роста в области возведения зданий.

Несмотря на то, что рост объёмов у эстонских строительных предприятий в Эстонии и за рубежом замедлился в третьем квартале до 16 процентов, а при учёте лишь эстонского рынка — до 18 процентов, это по-прежнему внушительные цифры, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Это говорит том, что строительный сектор и в третьем квартале внёс сравнительно крупный вклад в экономический рост (в первой половине текущего года 30 процентов экономического роста обеспечило строительство).

За некоторым ослаблением в третьем квартале показателей роста в строительстве стоит снижение показателей роста в области работ по возведению зданий в Эстонии и их снижение за рубежом. Что же касается строительства сооружений, то в третьем квартале оно вновь показало сильный рост по сравнению с прошлым годом. В итоге рост объёмов строительства в этом году остался на уровне показателя прошлого года.

Государственный сектор по-прежнему оказывает сильное стимулирующее воздействие на экономику

Строительство сооружений составило 39% всех строительных работ, и это в основном были именно госзаказы. Инвестиции госсектора в Эстонии по отношению к ВВП — самые большие в ЕС. Хотя их рост за пару последующих лет должен замедлиться, объём инвестиций госсектора по отношению к ВВП будет стабильно высоким, и это продолжит оказывать сильное стимулирующее воздействие на экономику.

В следующем году рост объёмов строительства жилых зданий должен замедлиться

Если объём разрешений на строительство в Эстонии существенно меньше наивысших показателей последнего бума, то количество разрешений на эксплуатацию почти достигли наивысших цифр 2007 года. В то же время количество разрешений на строительство новых жилых помещений в этом году уменьшилось, а рост числа разрешений на эксплуатацию уже третий год подряд замедляется.

Таким образом, можно предположить, что в следующем году рост объёмов строительства жилых зданий продолжит замедляться. В то же время число разрешений на строительство нежилых помещений повысилось примерно до 85 процентов от высших значений последнего бума, и их рост за последние два года оставался высоким.

Чувство уверенности домохозяйств в отношении покупки или строительства жилья резко снизилось

В последнем квартале текущего года чувство уверенности домохозяйств Эстонии в части покупки или строительства нового жилья резко уменьшилось. Возможно, что это вызвано ростом числа выступлений и статей о возможности скорого наступления экономического кризиса и подъёма процентных ставок.

В то же время ни в одном из основных сценариев прогнозов на ближайшие годы возможность экономического кризиса не рассматривается, а повышение процентных ставок должно быть постепенным.

Если предположить, что быстрый рост зарплат в Эстонии продолжится, то повышение процентных ставок не должно в ближайшие годы стать проблемой для тех, кто будет брать жилищные кредиты. Доступность жилья в последние годы не ухудшалась. Хотя вместе с ростом спроса цены на жильё быстро растут, рост нетто-зарплат был также впечатляющим.

Объём строительных работ, выполняемых эстонскими предприятиями за рубежом, снижается

Объём строительных работ, выполняемых эстонскими предприятиями за рубежом, в этом году снижается, уменьшилась и доля выполненных за рубежом строительных работ по отношению ко всему объёму строительства. Если в странах Балтии рост в строительстве пока сильный, то в Северных странах он вот уже на протяжении некоторого времени снижается.

ТОП

Так в Швеции объём строительства в этом году уже уменьшился. Циклы развития строительства в Балтийских странах несколько смещены. Если в Эстонии объёмы строительства начали расти в первом квартале 2016 года, то в Латвии и Литве — на 3-4 квартала позже.

Несмотря на привлечение зарубежной рабочей силы, её дефицит в строительстве по-прежнему велик

Хотя строительный сектор заполучил в этом году большое количество зарубежных работников (краткосрочные и долгосрочные разрешения на работу получили 5327 работников, к ним добавились те, кто работают неофициально), дефицит рабочей силы в строительстве остаётся главной причиной, препятствующей деятельности сектора. И проблема эта только усугубляется.

В то же время нехватка рабочих рук не оказала чрезмерного влияния на рост зарплат. По крайней мере, судя по официальной статистике, поскольку расходы на рабсилу за последние два года росли медленнее, чем доходы от продаж. Здесь, однако, необходимо учесть влияние зарплат, выдаваемых в конвертах.

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