Главный экономист Swedbank: экспорт растет быстро, но не имеет широкой базы

В марте, как и ожидалось, был отмечен быстрый рост вывоза товаров, произведённых в Эстонии, (+17% в годовом сравнении). Это самый сильный рост за последние годы. Росту экспортного оборота способствуют как усиление внешнего спроса, так и рост экспортных цен (в марте +7% в годовом сравнении). Объём экспорта товаров эстонского происхождения вырос, по предварительным оценкам, на 10%, значится в пресс-релизе.





При этом две трети экспортного роста пришлось всего на три товарных группы (продукция из сланцевого масла, изделия из древесины и чёрных металлов), то есть этот рост не имел под собой широкой базы. Доля государств Евросоюза в экспорте товаров, произведённых в Эстонии, в последние годы снизилась, при этом эстонские предприятия всё большую часть экспорта направляют в третьи страны. Хотя доля Китая в экспорте эстонских товаров увеличилась (с 0,8% в 2013, до 2,3% в 2017 году), это достигается главным образом за счёт двух товарных групп — оборудование для мобильной связи и изделия из древесины. Доля Китая в экспорте эстонских товаров в этом году уже превысила наш экспорт в Россию (доля которого в последние годы уменьшилась).

Несмотря на то, что в конце прошлого года мировая торговля вновь активизировалась, её рост существенно отстаёт от предкризисных лет. Что же касается спроса на импорт у наших крупнейших торговых партнёров, то, по нашим оценкам, он должен в этом году улучшиться. Это откроет перед нашими предпринимателями больше экспортных возможностей. Рост экспортных цен придаст дополнительный импульс для увеличения экспорта. Новые экспортные заказы эстонских предприятий в этом году увеличились и, по оценкам промышленных предприятий, их перспективы роста объёмов производства и экспорта на ближайшие месяцы улучшились. Кроме того, они всё выше оценивают свою конкурентоспособность на внешних рынках, особенно — в третьих странах.

К сожалению, в марте уже девятый месяц подряд снижается в денежном выражении импорт капитальных товаров, являющихся основой для инвестиций. Таким образом, и в первом квартале инвестиции предприятий в машины и оборудование могли остаться слабыми. И это, несмотря на снижение доли свободного капитала на промышленных предприятиях.

Рост экспортного оборота предприятий поможет компенсировать негативное воздействие возросших расходов на рабочую силу на рентабельность предприятий, а улучшение перспектив в части внешнего спроса и роста цен улучшит возможности по инвестированию. Несмотря на то, что курс евро к доллару, по нашим оценкам, в этом году укрепится, негативное воздействие этого процесса на экспорт товаров будет незначительным, поскольку экспортные сделки по эстонским товарам совершаются главным образом в евро, а доля доллара составляет всего около одной десятой.