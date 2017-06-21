Глава Uber ушел из компании по требованию акционеров

Руководитель сервиса для вызова водителей Uber Тревис Каланик ушел в отставку с поста генерального директора компании, сообщает The New York Times. По данным газеты, этому предшествовала конфликтная ситуация, в ходе которой представители пяти крупных инвесторов компании потребовали от Каланика немедленного ухода.

Свои требования они изложили в письме на имя Каланика, когда тот находился в Чикаго. Они написали, что Каланик должен незамедлительно покинуть пост, так как компания нуждается в обновлении руководства. Каланик, посоветовавшись как минимум с одним членом правления компании и проведя переговоры с несколькими инвесторами, согласился с требованием. При этом он сохранит место в совете директоров.

"Я люблю Uber сильнее, чем что бы то ни было еще в этом мире, и в этот трудный для моей жизни момент я решил принять требование инвесторов и отойти в сторону, чтобы помочь компании вернуться к развитию вместо того, чтобы отвлекаться на конфликты", — указал Каланик в своем заявлении. Правление компании также выпустило заявление, в котором говорится, что для Каланик "Uber всегда был на первом месте", и его уход с поста позволит компании открыть новую главу своей истории. От более подробных комментариев в компании отказались.

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Неделю назад стало известно, что Каланик решил уйти в отпуск на неопределенный срок. Как сообщало агентство AP, об этом топ-менеджер сообщил в письме, разосланном сотрудникам компании. Он написал, что ему нужно время на то, чтобы пережить гибель матери. Также он признал, что несет ответственность за то положение, в которое попала компания, и он должен поработать над своими лидерскими качествами.

Ранее в июне Uber сообщил о квартальном убытке в $708 млн и объявила об отставке финдиректора. С момента основания в 2008 году Uber привлекла около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось порядка $7,2 млрд — примерно столько же, как и на конец прошлого года, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний. Родители Каланика в конце мая попали в аварию во время лодочной прогулки, в результате чего его мать погибла. Семья Калаников плавала в лодке на озере в калифорнийском Фресно. Они натолкнулись на камень и получили травмы. 71-летняя Бонни Каланик погибла, ее муж Дональд попал в больницу с серьезными травмами.

Также в этом месяце из Uber уволили более 20 человек после расследования о домогательствах. Помимо этого, более 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения. Uber подверглась ожесточенной критике из-за отношения к женщинам на работе. Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. В частности, она обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства.

После скандальной публикации в компании были запущены два расследования. По данным Bloomberg, в ходе расследования нанятая Uber юридическая фирма Perkins Coie изучила 215 жалоб, включая обвинения в домогательствах и дискриминации, и не предприняла никаких действий по 100 из них. По еще 57 случаям расследование не завершено. Второе расследование ведет нанятый Uber бывший генпрокурор США Эрик Холдер.