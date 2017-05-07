Глава Technopolis Ülemiste: непрерывное обучение — единственный способ быть успешным на рынке труда

По оценке председателя правления Technopolis Ülemiste Герта Йостова, непрерывное обучение — это единственный способ сохранить конкурентоспособность на рынке труда в течение 50 лет. Система обучения взрослых в Эстонии, по его мнению, нуждается в реформе — следует больше мотивировать не только работников, но и работодателей, например, с помощью дополнительных налоговых льгот.

”Большинство из нас после окончания школы проведут примерно 50 лет на рынке труда, потребности которого меняются все быстрее, — рассказал Герт Йостов. — В трудовой жизни одним из главных качеств является способность к адаптации. Ключевой вопрос заключается в том, как учиться в ходе работы и в рабочее время? Как мотивировать людей получать знания даже, когда они находятся, по сути, на вершине своей карьеры? И как показать работодателю, что заинтересованный в личном развитии сотрудник в долгосрочной перспективе принесет больше пользы, чем вреда?”.

”На этой неделе Касса по безработице опубликовала новость, что в будущем можно будет получать государственное пособие на обучение по тем специальностям, в которых наблюдается большая потребность в рабочей силе. В том числе и в ИТК-секторе, что нами очень приветствуется, — отметил Йостов. — Однако в целом для работодателя обучение людей — это скорее расходы и бюрократия. Если речь не идет об очень специфичном обучении, то работодателям нужно платить налог на спецльготы, который Налогово-таможенный департамент приравнивает практически к расходам на зарплату. Такая система не является современной, не очень мотивирует работодателей и не отвечает принципам непрерывного обучения”.

Йостов считает, что на личностном уровне необходимо получать знания не только в своей сфере, но и в тех областях, которые представляют для человека большой интерес. ”На сегодняшний день никто из нас не рассчитывает, что будет работать на той же должности спустя 40-50 лет. Если мы хотим вырастить предприимчивых людей, то должны предоставить им возможность заниматься интересными вещами — это способствует развитию, — сказал Йостов. — На данный момент разные специальности тесно переплетаются. Вряд ли найдется профессия, в которой, например, не пригодились бы знания маркетинга или ИТ — будь то музыкант, предприниматель или сельскохозяйственник”.

”С начала этого года я сам читаю лекции в Эстонской высшей школе предпринимательства Mainor и недавно поступил учиться в магистратуру по управлению бизнесом в Стокгольмскую высшую школу экономики в Риге. Для меня важно знать, что думают другие люди, работающие в этой среде, в том числе и ученики, как они смотрят на вещи. Это одна из главных предпосылок для учебы во взрослом возрасте — нельзя быть излишне самоуверенным и считать, что только твои методы верны. Всегда можно сделать лучше и эффективнее”, — подытожил он.