Глава Tallink: в нынешней бизнес-среде в Эстонии инвестиции немыслимы

В формируемой новой политической властью бизнес-среде в Эстонии новые инвестиции немыслимы, считает председатель правления судовой компании Tallink Янек Стальмейстер, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и BNS.

"Глядя на то, что происходит сегодня и думая о ставших явными решениях, которые могут повлиять на бизнес-среду, могу сказать, что я ни одной инвестиции не осмелился бы сделать", — сказал председатель правления AS Tallink Grupp Янек Стальмейстер, отвечая на вопрос агентства BNS, собирается ли предприятие, вложившее 230 млн евро в скоростное судно Megastar, строить новые инвестиционные планы.

"Нет сейчас такого чувства уверенности, что можно подумать о новых инвестициях. Но это чувство может и поменяться", — отметил руководитель Tallink.

Проблемными, по его оценке, являются как налогово-политические решения, так и шаги, которые влияют на потоки туристов. "Свое влияние неизбежно оказывает и акциз на пиво — если жизнь здесь для меня как для туриста станет дороже, то у меня возникает вопрос, почему я должен сюда обязательно приехать. Я не сомневаюсь, что туристы к нам приедут, вопрос только в том, насколько большим будет прирост потока туристов".

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По словам Стальмейстера, рост акциза на алкоголь станет проблемой не столько в связи с покупками на судне, сколько в связи с планами миллионов туристов, отправляющихся в поездку в надежде совершить покупки подешевле. "Неважно какие — пиво ли, водку или услуги. Нередко решение приехать сюда и различные виды деятельности туристов в Эстонии — это одно целое", — сказал руководитель Tallink.

На вопрос, не планирует ли Tallink в связи с ростом акцизов в Эстонии и Финляндии организовать новые рейсы, например, из Риги, Стальмейстер ответил, что на данный момент таких планов у предприятия нет.

Рассуждая, как можно было бы улучшить местную предпринимательскую среду, Стальмейстер отметил, что предприниматель ждет от нее в первую очередь стабильности и предсказуемости.

"Мы должны понимать, в каком направлении двигается государство, что происходит сейчас и что еще произойдет, чтобы строить свои планы. Если ты отправляешься в путешествие, во время которого твои партнеры вдруг начинают менять курс, это мало кого обрадует", — подчеркнул руководитель Tallink.