Глава Tallink: со временем будет все сложнее объяснить, почему мы дарим Латвии 500 миллионов евро

Руководитель судовой компании TallinkПааво Ныгене считает, что следует заниматься проблемами, связанными с недопоступлением акциза на алкоголь, а не ждать, пока они сами разрешатся. Он подчеркнул, что общая дороговизна жизни в Эстонии не просто заставляет финнов меньше закупаться в нашей стране, но в конце концов они сюда просто больше не приедут.
Руководимая Вами судовая фирма сейчас расширяет бизнес на берегу, например, оперируя магазинами одежды. Это такое замещение рухнувших объемов торговли алкопродукцией?
Напрямую нет. Мы стали в гораздо большем объеме продавать одежду и на кораблях, скоро будут новости и о новых брендах. Наша цель — перенести на берег те услуги, что предлагаем на борту, и вообще Tallink собирается расширять свой бизнес и расти. Более конкретно пока сказать не могу.
Но если вопрос в том, оказывают ли на нас влияние высокие ставки алокгольного акциза, то да, конечно. И не только на Tallink но и на всю сферу обслуживания. Вопрос не только в алкоголе, но и в топливном акцизе, потому что жизнь в Эстонии и пребывание здесь стали дороже.
Если говорить о том, что большая часть потребляемого в Эстонии алкоголя покупается за границей, то сложно понять, почему не осознаетсяю, что эта проблема сама собой не решится, но с ней можно справиться посредством реальных действий. Отмена дальнейшего повышения акцизов на следующий год имеющиеся проблемы не уберет, хотя убережет от худшего.
С каждым днем политикам все сложнее объяснить народу, почему мы в течение следующих пяти лет ”подарим” Латвии более чем пол-миллиарда евро эстонских налогоплательщиков. А если говориь о здоровье населения, то расходы на медицину ведь остаются здесь, в Эстонии.
Да, я согласен, что эту дичь больше не решить по щелчку, но следует предпринять реальные решения и вернуть все, как было. Если кто-то говорит, что это больше не поможет, то это не так. Надо снизить акцизы так, чтобы исчезла экономическая мотивация ездить в Латвию за алкоголем.
В этом году финны стали меньше ездить в Эстонию, и это влияет значительно шире, чем только на продажу спиртного в магазинах. Это тематика не только алкоакциза, но и многих специальных налогов. Турист не просто ничего не покупает отсюда с собой, а вообще больше не приедет в Эстонию. Это влияет на отели, общественное питание и т. д. Полезно было бы развернуть этот процесс в обратную сторону, лучше раньше, чем позже.
Проблема акцизов лишь одна из многих, однако это весьма конкретная проблема, которая не решится сама собой. Ведь и вся новая налоговая система заслужила много критики. Лучшее ли это решение? Те, кто принимал решене, видимо, сами до конца не поняли, насколько сложной она оказалась — момент истины наступит весной, при заполнении налоговых деклараций. Конкурентным преимуществом Эстонии долгое время была простая налоговая система, я ее поддерживал.
Чем проще государство и чем меньше бюрократии и вмешательства приказно-запретного вмешательства государства, тем всем будет лучше здесь жить.
Полностью интервью с руководителем судовой компании Tallink на эстонском языке читайте в газете Ärileht.