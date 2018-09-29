Глава Tallink: со временем будет все сложнее объяснить, почему мы дарим Латвии 500 миллионов евро



Руководимая Вами судовая фирма сейчас расширяет бизнес на берегу, например, оперируя магазинами одежды. Это такое замещение рухнувших объемов торговли алкопродукцией?

Напрямую нет. Мы стали в гораздо большем объеме продавать одежду и на кораблях, скоро будут новости и о новых брендах. Наша цель — перенести на берег те услуги, что предлагаем на борту, и вообще Tallink собирается расширять свой бизнес и расти. Более конкретно пока сказать не могу.

Tallink Foto: Tiit Blaat

Но если вопрос в том, оказывают ли на нас влияние высокие ставки алокгольного акциза, то да, конечно. И не только на Tallink но и на всю сферу обслуживания. Вопрос не только в алкоголе, но и в топливном акцизе, потому что жизнь в Эстонии и пребывание здесь стали дороже.

Если говорить о том, что большая часть потребляемого в Эстонии алкоголя покупается за границей, то сложно понять, почему не осознаетсяю, что эта проблема сама собой не решится, но с ней можно справиться посредством реальных действий. Отмена дальнейшего повышения акцизов на следующий год имеющиеся проблемы не уберет, хотя убережет от худшего.

С каждым днем политикам все сложнее объяснить народу, почему мы в течение следующих пяти лет ”подарим” Латвии более чем пол-миллиарда евро эстонских налогоплательщиков. А если говориь о здоровье населения, то расходы на медицину ведь остаются здесь, в Эстонии.