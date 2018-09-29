29.09.2018, 12:20

Глава Tallink: со временем будет все сложнее объяснить, почему мы дарим Латвии 500 миллионов евро

 (2)
Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
 
EST
Paavo Nõgene
Paavo NõgeneFoto: Ilmar Saabas

Руководитель судовой компании Tallink Пааво Ныгене считает, что следует заниматься проблемами, связанными с недопоступлением акциза на алкоголь, а не ждать, пока они сами разрешатся. Он подчеркнул, что общая дороговизна жизни в Эстонии не просто заставляет финнов меньше закупаться в нашей стране, но в конце концов они сюда просто больше не приедут.


Руководимая Вами судовая фирма сейчас расширяет бизнес на берегу, например, оперируя магазинами одежды. Это такое замещение рухнувших объемов торговли алкопродукцией?

Напрямую нет. Мы стали в гораздо большем объеме продавать одежду и на кораблях, скоро будут новости и о новых брендах. Наша цель — перенести на берег те услуги, что предлагаем на борту, и вообще Tallink собирается расширять свой бизнес и расти. Более конкретно пока сказать не могу.

Tallink Foto: Tiit Blaat

Но если вопрос в том, оказывают ли на нас влияние высокие ставки алокгольного акциза, то да, конечно. И не только на Tallink но и на всю сферу обслуживания. Вопрос не только в алкоголе, но и в топливном акцизе, потому что жизнь в Эстонии и пребывание здесь стали дороже.

Если говорить о том, что большая часть потребляемого в Эстонии алкоголя покупается за границей, то сложно понять, почему не осознаетсяю, что эта проблема сама собой не решится, но с ней можно справиться посредством реальных действий. Отмена дальнейшего повышения акцизов на следующий год имеющиеся проблемы не уберет, хотя убережет от худшего.

С каждым днем политикам все сложнее объяснить народу, почему мы в течение следующих пяти лет ”подарим” Латвии более чем пол-миллиарда евро эстонских налогоплательщиков. А если говориь о здоровье населения, то расходы на медицину ведь остаются здесь, в Эстонии.

Да, я согласен, что эту дичь больше не решить по щелчку, но следует предпринять реальные решения и вернуть все, как было. Если кто-то говорит, что это больше не поможет, то это не так. Надо снизить акцизы так, чтобы исчезла экономическая мотивация ездить в Латвию за алкоголем.

Soomlased Foto: Andres Putting

В этом году финны стали меньше ездить в Эстонию, и это влияет значительно шире, чем только на продажу спиртного в магазинах. Это тематика не только алкоакциза, но и многих специальных налогов. Турист не просто ничего не покупает отсюда с собой, а вообще больше не приедет в Эстонию. Это влияет на отели, общественное питание и т. д. Полезно было бы развернуть этот процесс в обратную сторону, лучше раньше, чем позже.

Проблема акцизов лишь одна из многих, однако это весьма конкретная проблема, которая не решится сама собой. Ведь и вся новая налоговая система заслужила много критики. Лучшее ли это решение? Те, кто принимал решене, видимо, сами до конца не поняли, насколько сложной она оказалась — момент истины наступит весной, при заполнении налоговых деклараций. Конкурентным преимуществом Эстонии долгое время была простая налоговая система, я ее поддерживал.

Чем проще государство и чем меньше бюрократии и вмешательства приказно-запретного вмешательства государства, тем всем будет лучше здесь жить.

Полностью интервью с руководителем судовой компании Tallink на эстонском языке читайте в газете Ärileht.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


14 ошибок на борту, поддельные документы и звериный оскал капитализма. Книга про крушение "Эстонии": другие версии трагедии

29.09.2018
Кадри Кыусаар прочла книгу Стефана Торсселля и обнаружила там невероятное количество вопросов без ответа об обстоятельствах той трагедии…
Подробнее

Глава Tallink: со временем будет все сложнее объяснить, почему мы дарим Латвии 500 миллионов евро

29.09.2018
Руководитель судовой компании Tallink Пааво Ныгене считает, что следует заниматься проблемами, связанными с недопоступлением акциза на алкоголь, а не ждать, пока они сами разрешатся. Он подчеркнул, что общая дороговизна жизни в Эстонии не просто заставляет финнов меньше закупаться в нашей стране, но в конце концов они сюда просто больше не приедут.
Подробнее



Число погибших в Индонезии из-за землетрясения и цунами приблизилось к 400

29.09.2018
Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил, что в результате землетрясения и цунами в стране погибли 384 человека, передает РИА ”Новости” со ссылкой на трансляцию пресс-конференции индонезийских властей.
Подробнее

Эксперт: Чтобы выжить, маленьким странам Балтии нужны союзники

29.09.2018
Балтийские страны маленькие, поэтому для их безопасности нужны союзники, чтобы держаться вместе и выжить, подчеркнул, выступая на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" директор центра киберзащиты НАТО в Таллине Свен Саков.
Подробнее

-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106602004
107,10 €
64,26 €



Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться в Рийгикогу

29.09.2018
Ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и вместе с соцдемами примет участие в выборах. Руководившая 15 лет Нарвским колледжем Тартуского университета Райк будет баллотироваться в округе Ида-Вирумаа.
Подробнее

10 авиакомпаний, наиболее враждебно настроенных по отношению к клиентам

29.09.2018
Закон предусматривает, что авиакомпании должны позволять пассажирам, в случае сорванного авиарейса, жаловаться посредством тех информационных каналов, через которые у них есть возможность это сделать. Все же бывает много случаев, когда каналы самой авиакомпании недоступны, или когда отношение авиакомпании было неприемлемым.
Подробнее