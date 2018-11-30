30.11.2018, 19:45

Глава союза отелей призывает эстоноземельцев быть толерантнее к персоналу, не владеющему эстонским

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rus.delfi.ee
EST 4
Marje Josing, Verni Loodmaa
Verni LoodmaaFoto: Tiit Blaat

Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Верни Лоодмаа, комментируя ситуацию в секторе обслуживания, сказал, что жители Эстонии могли бы более толерантно относиться к иностранным студентам, трудящимся в данной сфере и не владеющим эстонским.

По его словам, зачастую студенты, приехавшие в Эстонию по обмену, часто ищут себе работу в сфере обслуживания, однако, эстонским владеют не всегда. Эстоноземельцы же, по его словам, не хотят в подобных случаях относиться к персоналу толерантно. ”Если кто-то в ресторане или в отеле начинает говорить по-английски, сразу звонят в Языковую инспекцию и говорят, мол, меня не обслужили по-эстонски”, — поведал Лоодмаа.

Однако же, по его словам, несмотря на вышеописанное, в целом эстоноязычное обслуживание в отелях и ресторанах обеспечено. ”Я не говорю, что обслуживания на эстонском быть не должно. На самом деле, оно везде есть. Но мы сами не хотим быть толерантными, а надо бы”.

Также он добавил, что самый главный вопрос в плане снижения дефицита рабочей силы в секторе обслуживания — как эту сферу сделать популярнее и привлекательнее. На этот вопрос, однако, простого и однозначного ответа нет. ”Важно, чтобы люди понимали, что это — та работа, которой надо учиться и которой можно заниматься на протяжении долгих лет, и она даст возможность прилично жить”, — добавил специалист.

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