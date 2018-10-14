Глава сети Coop: высокий алкогольный акциз — одно из самых больших экономических преступлений последнего времени

”Скорее всего, это правительство рост акцизов вспять не повернет, что, как мне кажется, является преступлением. Если мы посмотрим на то, что Эстония могла бы сделать на эти деньги, что она дарит Латвии, то случившееся является одним из самых крупных экономических преступлений с момента восстановления независимости Эстонии”, — передает его слова ERR со ссылкой на "Ringvaade".

”Потери за два предыдущих и два следующих года могут составить 500-600 млн евро. Маржа составляет примерно 100 млн, которые мы могли бы инвестировать в обучение работников, зарплаты, иные инвестиции. С этого в свою очередь государство получило был еще налогов. А теперь этого не будет”, — заключает Виханд.