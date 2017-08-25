Глава Samsung Electronics приговорен к 5 годам тюрьмы за взяточничество

Центральный окружной суд Сеула в пятницу признал вице-президента и фактического главу Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ёна виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний и приговорил его к тюремному заключению сроком на пять лет, сообщает Yonhap.

Прокуратура просила для обвиняемого 12 лет тюрьмы в рамках коррупционного скандала, разразившегося ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Как отмечает агентство Bloomberg, решение суда может стать существенным ударом для Samsung Electronics — крупнейшего мирового производителя чипов памяти и смартфонов. Акции Samsung ускорили падение с 0,2% до 1,5% после обнародования судебного решения.

Слушания по делу 49-летнего Ли Чжэ Ёна, которые в Южной Корее окрестили "судом столетия", продолжались почти пять месяцев. В феврале этого года он был взят под арест по ряду обвинений, в том числе в даче взяток на сумму порядка $39 млн четырем организациям, контролировавшимся Чхве Сун Силь, подругой южнокорейского президента, в обмен на покровительство руководства страны.

По данным следствия, Ли Чжэ Ён рассчитывал на поддержку, которая позволила бы ему принять меры для беспрепятственного получения контроля над Samsung Group в случае смерти его отца Ли Кун Хи, отошедшего от дел по состоянию здоровья, но сохраняющего за собой пост председателя совета директоров Samsung. Кроме того, Ли Чжэ Ёну необходимо было создать финансовый резерв, поскольку после смерти Ли Кун Хи ему придется заплатить налог на наследство в размере нескольких миллиардов долларов.

Ли Чжэ Ён отвергал предъявленные ему обвинения.

Адвокаты Samsung не опровергают данные, что компания пожертвовала крупную сумму компаниям, контролируемым Чхве Сун Силь, однако оспаривают назначение этих пожертвований.

Прокуратура также требует жесткого наказания для еще четырех топ-менеджеров Samsung, имеющих отношение к коррупционному скандалу.