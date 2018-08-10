10.08.2018, 11:30

Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
 
EST
Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?
Tiit Blaat

Директор фирмы Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, сказал изданию Eesti Ekspress, что в Эстонии вести дела им тяжело и есть соблазн перевести бизнес за границу.

В конце 2017 года Magnetic MRO была удостоена титула предприятия года, а в январе этого года была за 42 млн евро приобрела китайской фирмой Hangxin.

Четыре года назад у Magnetic MRO появились первые клиенты в Нигерии, которых надо было как-то доставлять в Эстонию. По словам главы фирмы Ристо Мяэотса, это стало настоящим испытанием, поскольку из-за отсутствия в Африке посольств Эстонии получение визы крайне затруднительно. В представительствах Эстонии в других странах сообщили, что помочь ничем не могут. Сейчас в Нигерии клиентам Magnetic MRO помогает посольство Бельгии. Очереди на получение визы простираются на несколько месяцев вперед. Если клиент ждать не может, то должен решить — готов ли он довериться фирме и послать самолет из Нигерии в Таллинн без своего представителя.

Несколько раз случалось, что пилот из Нигерии доставлял самолет в Таллинн, но сам на ”землю” не спускался, а ночевал в комнате при пассажирском терминале аэропорта, предназначенной для тех, кому в страну въезд запрещен. ”Нашего клиента поставили на один уровень с нелегалами и сказали ”Welcome to Estonia!”. Мне было так стыдно за Эстонию, что я и сам провел ночь в пассажирском терминале вместе с пилотами клиента”, — говорит Мяэотс.

Приход китайцев открыл фирме двери в Азию, но и тут возникли проблемы. Magnetic MRO планировала привезти в Эстонию нескольких китайских специалистов. Так, в Таллинн с семьей прибыл доверенное лицо инвестора Лиу И-Фань. ”Мы ходатайствовали ему о виде на жительство, но чиновник сказал прямо: миграционная квота на этот год исчерпана. Приходите в следующем!” — вспоминает Мяэотс. В итоге мужчине удалось получить временный вид на жительство, но осадок остался. Мяэотс считает, что в отношении бизнесменов миграционные квоты действовать не должны, поскольку это вредит имиджу и конкурентоспособности Эстонии.

”Если это будет продолжаться, то лишь вопрос времени, когда я сделаю предложение перевести головной офис Magnetic MRO из Таллинна в другое место с более дружелюбными условиями. В Лондон или Шанхай, например. Куда-нибудь, где можно будет получить визу, где людей пускают в страну на работу, где предоставляются налоговые льготы и прочее”, — рассуждает Мяэотс.

”Magnetic MRO для нас — очень важное предприятие, и государство пытается оказать максимальную помощь. За последние 12 лет государство поддержало Magnetic MRO в общей сложности 600 000 евро, предоставив поддержку в обучении работников, запуске новых услуг и инвестиций в технологии”, — прокомментировал ситуацию глава коммуникационной службы Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда.

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