Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?

Несколько раз случалось, что пилот из Нигерии доставлял самолет в Таллинн, но сам на ”землю” не спускался, а ночевал в комнате при пассажирском терминале аэропорта, предназначенной для тех, кому в страну въезд запрещен. ”Нашего клиента поставили на один уровень с нелегалами и сказали ”Welcome to Estonia!”. Мне было так стыдно за Эстонию, что я и сам провел ночь в пассажирском терминале вместе с пилотами клиента”, — говорит Мяэотс.

Приход китайцев открыл фирме двери в Азию, но и тут возникли проблемы. Magnetic MRO планировала привезти в Эстонию нескольких китайских специалистов. Так, в Таллинн с семьей прибыл доверенное лицо инвестора Лиу И-Фань. ”Мы ходатайствовали ему о виде на жительство, но чиновник сказал прямо: миграционная квота на этот год исчерпана. Приходите в следующем!” — вспоминает Мяэотс. В итоге мужчине удалось получить временный вид на жительство, но осадок остался. Мяэотс считает, что в отношении бизнесменов миграционные квоты действовать не должны, поскольку это вредит имиджу и конкурентоспособности Эстонии.

”Если это будет продолжаться, то лишь вопрос времени, когда я сделаю предложение перевести головной офис Magnetic MRO из Таллинна в другое место с более дружелюбными условиями. В Лондон или Шанхай, например. Куда-нибудь, где можно будет получить визу, где людей пускают в страну на работу, где предоставляются налоговые льготы и прочее”, — рассуждает Мяэотс.

”Magnetic MRO для нас — очень важное предприятие, и государство пытается оказать максимальную помощь. За последние 12 лет государство поддержало Magnetic MRO в общей сложности 600 000 евро, предоставив поддержку в обучении работников, запуске новых услуг и инвестиций в технологии”, — прокомментировал ситуацию глава коммуникационной службы Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда.