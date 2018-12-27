Глава Saku: восемь магазинов на латвийской границе продают половину от того объема пива, что продают все эстонские розничные сети вместе

Руководитель Saku Õlletehas Яан Хярмс утверждает, что восемь алкогольных магазинов, открытых на латвийской границе, продают половину того объема пива, что продают все эстонские розничные сети вместе. Он отмечает, что потребовалось более полутора лет, чтобы эстонские политики и чиновники поверили прогнозам производителей.

Глава A. Le Coq Тармо Нооп признает, что если государство прогнозирует на следующий год 230 млн евро акцизных поступлений, то прогноз производителей не так уж сильно отличается — 220 млн евро. Однако если сравнить это, например, с суммой двухлетней давности, еще до повышения акцизов, то разница значительна.

Он повторяет, что для восстановления продаж на северной границы и решения проблемы магазинов на границе с Латвией нужно понизить акциз на пиво на 30%, а акциз на крепкий алкоголь — на 10%.