Глава RKAS подал в отставку из-за скандала

Глава Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Урмас Сомелар разослал открытое письмо и сообщил, что уходит с поста главы организации.
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Tallinn, Квартира, 171 900 EUR
Tallinn, Квартира, 76 000 EUR
Зарегистрированные (2) Анонимные (6)
Глава Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Урмас Сомелар разослал открытое письмо и сообщил, что уходит с поста главы организации.
Новость дополняется!
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