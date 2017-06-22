22.06.2017, 11:13

Глава RKAS подал в отставку из-за скандала

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новость дополняется!
rus.delfi.ee
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Глава RKAS подал в отставку из-за скандала
Urmas SomelarFoto: Madis Veltman

Глава Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Урмас Сомелар разослал открытое письмо и сообщил, что уходит с поста главы организации.

Новость дополняется!

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