Глава RKAS подал в отставку из-за скандала с "беременной на голову" Репс

Глава Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) Урмас Сомелар разослал открытое письмо и сообщил, что уходит с поста главы организации.

2 июня состоялось собрание комитета административной деятельности RKAS, на котором председатель правления Урмас Сомелар заявил, что министр образования и науки Майлис Репс — ”беременная на голову” и у нее ”ребенок на уме”, а канцлер Теа Варрак — ”злобная тетка”. Поэтому, по его мнению, их оценка деятельности RKAS неадекватна.

RKAS подчиняется министру государственного администрирования Яаку Аабу, который попросил Сомелара подумать, не хочет ли он сам покинуть должность.

Сомелар утверждает, что он уже извинился перед Репс за свои слова и послал ей цветы.

”Я не считаю, что это было уместным выражением при публичном выступлении. Осмелюсь остаться при мнении, что на внутренних собраниях люди выражаются намного выразительней, чем на внешних”, — сказал тогда он.