Глава Rimi: в этом году на зарплаты работников потратим миллион евро

На прошедшей 22-го марта конференции по вопросам обслуживания руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ сказал, что в 2018-м году зарплатный фонд Rimi составит миллион евро.

Согласно пресс-релизу, в прошлом году Rimi заработал два миллиона прибыли.

”2017 был для Rimi годом перемен: магазины Säästumarket канули в лету, и теперь мы работаем только в формате Rimi. Закрытие Säästumarket оказало влияние на экономические результаты прошлого года: мы инвестировали в реновацию и в строительство новых магазинов, кроме того, сказалось и то, что из-за строительных работ многие магазины долгое время были закрыты”, — рассказал Вайдо Падумяэ.

”Мы решили вложить миллион евро прибыли Rimi в зарплату 2500 работников. Зарплата всех сотрудников Rimi повысится с апреля. До сих пор повышение происходило ежегодно, даже когда предприятие не зарабатывало прибыль”, — добавил руководитель Rimi.

По словам руководителя по персоналу Кайре Теро, уровень зарплаты зависит от квалификации сотрудника. ”У нас 1200 работников, и половина из них повышают свою квалификацию, что сразу обеспечивает повышение зарплаты. Продавцы с более высокой квалификацией зарабатывают примерно на 30% больше, чем их коллеги”.

”Обслуживание — это сфера, в которой себя может попробовать каждый желающий”, — отметила Кайре Теро. ”Для молодежи работа в обслуживании — это хорошая возможность зарабатывать деньги параллельно с учебой. Пробуя разные профессии, люди иногда понимают, что работа им не подходит. В то же время у нас в предприятии увеличилось число сотрудников, которые работают в Rimi свыше 10 лет — их уже более 500. Это указывает на то, что мы двигаемся в правильном направлении”.

”Позитивной тенденцией можно назвать стремление молодежи сделать карьеру внутри предприятия. Мы поддерживаем это и даем работающим в Rimi амбициозным студентам возможность ходатайствовать о стипендии Rimi. Кроме того, учащимся составляют подходящий им рабочий график. Многие из них попали со склада или из-за прилавка в контору. Никто не может принять ответственное решение лучше, чем человек, который начинал работу на предприятии с азов”, — рассказал Теро.

Конференция по вопросам обслуживания Rimi проходит уже шестой год подряд, на нее приглашают всех 1200 работников Rimi. На конференции рассказывают о деятельности предприятия, экономических результатах и планах на будущее, а также обсуждают вопросы, связанные с обслуживанием.