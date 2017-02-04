Глава профсоюза: другим сетям есть чему поучиться у Prisma

Предприятие Prisma Peremarket решило и в этом году продолжить инвестировать в повышение зарплат своих работников, последние изменение в зарплатах обойдется предприятию в дополнительные 150 000€ в год.

Председатель Профсоюза работников сферы обслуживания и торговли Эстонии Элле Пютсепп отметила посредством пресс-сообщения, что профсоюз от имени своих членов может быть очень доволен таким повышением.

"Профсоюз проводит регулярные переговоры о зарплатах с Prisma и в общем нам удалось достигнуть договоренности, удовлетворяющей обе стороны. К сожалению, в Эстонии Prisma — единственное предприятие розничной торговли, которое выплачивает своим работникам дополнительную плату за работу как вечером, так и в выходные, этого не делает ни Rimi, ни Maxima, ни Selver, ни Comarket, ни Coop, — отметила Пютсепп. — К тому же Prisma уже много лет платит дополнительно за ночные смены, и тем самым розничная сеть демонстрирует, что она все больше ценит всех тех работников, которые работают за счет времени, которое они могли бы проводить со своей семьей и близкими. В других сетях ситуация для работника печальная".

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Предприятие Prisma Peremarket еще в начале декабря 2016 года повысило почасовую оплату работающих в Таллинне продавцов высшей квалификации второго и третьего уровня, а с первого января 2017 года была повышена почасовая оплата для продавцов-кассиров всех уровней в магазинах Нарвы и Тарту, хотя в соответствии с подписанным с профсоюзом коллективным договором они должны были это сделать только в апреле 2017 года.

Глава профсоюза Пютсепп хвалит предприятие за то, что зарплаты были повышены раньше, чем того требовал коллективный договор. Предприятия Prisma Peremarket обеспечивает работой более 1000 человек, положительные изменения коснутся около 450 сотрудников.