Глава пивзавода Saku: уже сегодня стоимость бутылки водки сопоставима со стоимостью четырех бутылок пива

Глава предприятий Carlsberg в странах Балтии литовец Роландас Виршилас сказал в интервью Ärileht, что обеспокоен ростом акцизов на легкий алкоголь в Эстонии.

”В глазах иностранцев мы (страны Балтии — прим.ред.) — одно государство, но сами-то мы знаем, что мы очень разные. Религия, уклад, пивная культура. Мне кажется, что в Литве мы работаем больше и у нас меньше свободного времени. У эстонцев больше жизни. Равновесие между работой, отдыхом и хобби более четкое. Эстония самая маленькая, но и самая состоятельная. Между Ригой, Вильнюсом и Таллинном это различие не так заметно, как в регионах”, — сказал он.

”Наш бизнес находится в большой зависимости от правительства, как и, к примеру, топливный. Я не знаю ни одной страны, где налоги на крепкий и слабый алкоголь были бы одинаковыми. Эстония находится на пути к этому и это неумное решение. Рациональнее было бы ужесточить акцизную политику в отношении крепкого алкоголя. Производство пива тоже в пять раз дороже, чем производство водки.”

Рассуждая об алкогольных ралли в другие страны, Виршилас сказал: ”Приграничная торговля несомненно будет расти и дальше. Я уверяю вас, что производители осознают социальную ответственность. Может показаться, что мы хотим любой ценой продать и получить прибыть. Работаем над тем, чтобы люди пили более дорогие и качественные напитки. В то же время нереально запретить или ограничить потребление алкоголя как таковое , взвинтить цены до максимума. Мы должны найти способ, чтобы люди умели чувствовать меру. По вечерам в барах мы иногда продаем больше воды, чем алкоголя. Люди уже учатся потреблять. С ростом цен потребители будут пить больше крепких напитков. Уже сегодня стоимость одной бутылки водки сопоставима со стоимостью четырех бутылок пива. Многие считают деньги именно так”.