Глава Osta.ee объяснил, зачем и почему они вводят плату за неактивный аккаунт

На днях сайт аукционов Osta.ee сообщил, что установил ежемесячную плату для пользователей, которые за последние 12 месяцев не совершали никаких действий на сайте.

Глава osta.ee Гуннар Валге объяснил Kasulik, почему ввели эту плату.

”Для начала хочу уточнить, что услуги Osta.ee были платными изначально — с 1999 года”, — подчеркнул Валге.

”Последнее добавление — плата за обслуживание неактивного аккаунта, которая коснется малой части пользоваталей, не совершавших сделок на протяжении года. Преимущественное большинство пользователей — активно: покупают и продают. — пояснил он. — На них эта плата не распространится. Будет достаточно одного предложения о покупке, продаже, записи в э-конто. И мы всегда оповещаем о введении платы за 14 дней”.

По словам Гуннара Валге, пользователи интересовались, коснется ли их плата за обслуживание неактивного аккаунта. ”Большинства не коснется, поскольку они активны. Пользователи, которым не нужен аккаунт Osta.ee, смогут его закрыть. Это бесплатно. Если все сделки завершены и требования отсутствуют, можем закрыть аккаунт максимально в течение недели”.

Цель взымания платы за неактивный аккаунт, по словам Валге, прежде всего коммерческая: чтобы их пользователи были активными, чтобы для них услуги Osta.ee были важны и ценны. ”Мы трудимся во имя того, чтобы наши услуги стали бы еще лучше и среда пользователей расширялась”, — резюмировал Валге.

Delfi Kasulik написал читатель, которому портал Osta.ee прислал письмо со следующим содержанием: "Через 14 дней тебе будет назначена ежемесячная плата за управление в размере 49 центов, так как ты за последние 12 месяцев не совершал сделок".

В письме указано, что если до указанного срока зайти на сайт и поставить ставку на какой-либо аукцион или самому что-то выставить на продажу, то плата назначена не будет.

Плата за управление также не назначается, если э-счет пуст, или если пользователь активен на сайте.

А вот удалить свой аккаунт с сайта не так уж и легко. Как указано на Osta.ee, для этого нужно написать письмо в службу поддержки портала и ждать ответа. При этом аккаунт закрывается на основе личного кода пользователя, а создать новый аккаунт с данным личным кодом будет уже нельзя.