29.05.2018, 10:29

Глава Nordica: бизнес-модель Ryanair себя исчерпывает

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rus.delfi.ee
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Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm
Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm Foto: Rauno_Volmar

Глава Nordica Яан Тамме считает, что Таллинн никогда не станет базой или стратегическим пунктом назначения для Ryanair. Причина: город слишком маленький.

17 мая на Пярнуской конференции для управленцев глава Ryanair Майкл О'Лири сказал, что компания рассматривает возможность открыть в Таллинне региональный хаб и хочет привезти в Таллинн 2 миллиона туристов, пишут "Деловые ведомости".

"Само по себе это приветствуется. Пожелаю им стойкости, чтобы их второе пришествие стало более успешным, чем первое (в 2011 году Ryanair перевез из Таллинна 376 000 человек). Если Ryanair'ом летают 200 000 человек в год, то Nordica — 600 000", — говорит Яан Тамме, председатель правления Nordica.

Он считает, что бизнес-модель Ryanair себя исчерпывает: "Дискаунтеры должны платить все больше и больше аэропортам, как и обычные авиалинии".

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