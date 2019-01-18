18.01.2019, 19:10

Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

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Интерфакс
EST
Gaasitorud.
фото иллюстративноеFOTO: Elering

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита через Украину

Российская сторона при отсутствии новых договоров по поставкам газа может прекратить транзит через Украину в начале 2020 года, считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Он полагает, что Москва "на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов на Украине".

"Мое мнение — они тянут время до завершения политического процесса", — сказал Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? — Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? — Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", — заявил глава правления "Нафтогаза".

Россия готова загрузить "украинскую трубу"

В четверг 17 января президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Сербию, где обсудил с главой этой страны, в частности, вопрос продолжения газопровода "Турецкий поток" через Балканские страны.

Российский лидер отметил руководство "Газпрома" на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий" (поток — ИФ), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа — ИФ) через Украину", — отметил Путин.

"Нафтогаз" считает контракты с "Газпромом" невыгодными

Между тем глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев настаивает, что газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" , заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд — переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. гривен на семью", — сказал он.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1 тыс. куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 за 1 тыс. куб. м сделала Украину заложницей "политической скидки" от России. Он утверждает, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдавией.

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