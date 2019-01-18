Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

Российская сторона при отсутствии новых договоров по поставкам газа может прекратить транзит через Украину в начале 2020 года, считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Он полагает, что Москва "на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов на Украине".

"Мое мнение — они тянут время до завершения политического процесса", — сказал Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? — Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? — Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", — заявил глава правления "Нафтогаза".

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