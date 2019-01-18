Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

В четверг 17 января президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Сербию, где обсудил с главой этой страны, в частности, вопрос продолжения газопровода "Турецкий поток" через Балканские страны.
Российский лидер отметил руководство "Газпрома" на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.
"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий" (поток — ИФ), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа — ИФ) через Украину", — отметил Путин.
"Нафтогаз" считает контракты с "Газпромом" невыгодными
Между тем глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев настаивает, что газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" , заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины.
"Безвозвратно потеряли $32 млрд — переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. гривен на семью", — сказал он.
Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1 тыс. куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 за 1 тыс. куб. м сделала Украину заложницей "политической скидки" от России. Он утверждает, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдавией.