09.04.2018, 21:50

Глава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС

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Deutsche Welle
EST 2
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Андрей Коболев в интервью DW предупредил об угрозе раскола в ЕС из-за "Северного потока-2". Запуск проекта сделает вероятным полномасштабное нападение РФ на Украину, считает он.

Председатель правления украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал "троянским конем" для Евросоюза проект газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова. Интервью", которое полностью будет опубликовано во вторник, 10 апреля.

"Мы, "Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", — подчеркнул Коболев. Ценой за запуск "Северного потока-2" будет "раскол в Евросоюзе", полагает он.

По мнению главы "Нафтогаза", для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй". "Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", — объяснил Андрей Коболев.

Коболев: Без транзита РФ может напасть на Украину

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Глава "Нафтогаза" также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью "Северного потока-2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа через Украину. "Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", — заявил он. По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".

Существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он. "Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", — добавил глава "Нафтогаза". По его оценке, такие действия Москвы обойдутся Киеву в три с лишним млрд долларов и "где-то между двумя и тремя процентами ВВП".

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