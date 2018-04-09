Глава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС

По мнению главы "Нафтогаза", для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй". "Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", — объяснил Андрей Коболев.

Коболев: Без транзита РФ может напасть на Украину

Глава "Нафтогаза" также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью "Северного потока-2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа через Украину. "Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", — заявил он. По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".

Существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он. "Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", — добавил глава "Нафтогаза". По его оценке, такие действия Москвы обойдутся Киеву в три с лишним млрд долларов и "где-то между двумя и тремя процентами ВВП".