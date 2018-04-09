Глава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС

Андрей Коболев в интервью DW предупредил об угрозе раскола в ЕС из-за "Северного потока-2". Запуск проекта сделает вероятным полномасштабное нападение РФ на Украину, считает он.
Председатель правления украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал "троянским конем" для Евросоюза проект газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова. Интервью", которое полностью будет опубликовано во вторник, 10 апреля.
"Мы, "Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", — подчеркнул Коболев. Ценой за запуск "Северного потока-2" будет "раскол в Евросоюзе", полагает он.