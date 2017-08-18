Глава Минэнерго РФ не увидел влияния санкций США на реализацию "Турецкого потока"

Реализация проекта строительства газопровода "Турецкий поток" идет полным ходом и не зависит от санкций США, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы исходим из того, что все контракты заключены, идет полным ходом строительство. Исходим из того, что проект будет реализован независимо от того, какие нормативно-правовые акты и законы были приняты (в США и ЕС — ИФ)", — сказал он в эфире телеканала "Россия24".

"Что касается закона, принятого в США, по нему очень много не определенностей. Поэтому мы исходим из того, что этот проект будет реализован в принятые сроки, в соответствие с планами", — отметил Новак.

Ранее министр отметил, что "Газпром" уже уложил 170 км этого газопровода.

Новак также ответил на вопрос о том, могут ли санкционные ограничения повлиять на сроки строительства атомной станции. Министр заявил, что российская сторона не видит здесь рисков. "Что касается атомной отрасли — никаких относительно него санкций не принималось", подчеркнул он, добавив, что для урции этот проект очень важен, так как потребление электроэнергии в стране растет усиленными темпами — 4-5% в год.

Ранее сообщалось, что Турция даст окончательное разрешение на строительство АЭС в 2017 году.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале проектной компании АО "Аккую Нуклеар". 19 июня "Росатом" подписал term sheet по продаже турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon 49% в "Аккую Нуклеар". Сделку планируется закрыть до конца 2017 года, сумма не раскрывается. Стоимость проекта строительства АЭС — около $22 млрд.