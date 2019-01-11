Глава МИД ФРГ отверг критику США в адрес "Северного потока-2"

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем". "Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", — указал Мас. Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики". "Разрешение конфликтов без России невозможно", — продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

США могут ввести санкции против проекта "Северный поток-2"