Глава Maxima: приход Lidl перевернет все с ног на голову

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Вигинаса Шапокаса, с приходом Lidl цены в магазинах страны сильно упадут, по через полгода все вернется на круги своя.

”Сейчас в Эстонии на все розничные сети слишком много магазинов, поэтому на данный момент мы наблюдаем замедление процесса расширения. В 2014 и 2015 году мы расширялись очень интенсивно, затем это стали делать Selver, а теперь видим, как это делает Coop. Мы в этом году откроем только два магазина”, — сказал он в интервью Eesti Päevaleht и добавил, что закрывать ни один из существующих магазинов Maxima не собирается, поскольку все они приносят прибыль.

”Lidl перевернет весь рынок с ног на голову и многое изменит в Эстонии. Даже в понимании Европы Lidl огромен. В то же время мы ждем прихода нового конкурента с нетерпением — он развит, у него очень хорошая ценовая политика, цепочка поставок и маркетинговая стратегия. Мы готовимся к его приходу. Как и другие розничные сети. Согласно расчетам, Lidl отхватит около 5-6% местного рынка розничных сетей, и каждая сеть сейчас прилагает все усилия для того, чтобы это было сделано не за их счет”.

Говоря о том, что это значит для потребителей, Шапокас сказал: ”Вначале цены, безусловно упадут. Мне довелось видеть, как Lidl выходил на рынок в Болгарии и Литве. Они приходят очень агрессивно и сильно снижают вначале все цены. Через полгода, однако, все возвращается на свои места. Цены, может, и останутся на чуть более низком уровне, чем до прихода Lidl, но незначительно”.

По словам директора, не всем сетям в подобной ситуации удастся выжить: ”Приход Lidl означает для Эстонии начало консолидации розничных сетей”.

Рассуждая о ценах в общем, безотносительно Lidl, Шапокас сказал, что рост цен замедлится в любом случае. ”Рост цен, вероятно, замедлится. Такого роста, как был в прошлом году — 8%, мы, вероятно, больше не увидим. В этом году рост, скорее всего, останется в пределах 3-4%”, — заверил он.