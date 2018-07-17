17.07.2018, 21:30

Глава Luminor требует от Google назвать имя человека, слившего в сеть запись его разговора с работниками

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rus.delfi.ee
EST
Глава Luminor требует от Google назвать имя человека, слившего в сеть запись его разговора с работниками
Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

По данным шведского издания Dagens Nyheter глава банка Luminor Эркки Раазуке ходатайствует о том, чтобы эстонский суд обязал Google обнародовать имя человека, который выложил в интернет видео разговора Раазуке и его работников.

”Сейчас я не могу ничего комментировать относительно этого процесса. Да, мне добавить нечего”, — сказал он Äripäev.

В Харьюском уездном суде сказала, что сейчас давать комментарии может только сам Раазуке, если пожелает.

Летом прошлого года анонимный источник выложил в интернет запись встречи Раазуке с работниками банка. В ходе разговора Раазуке, к примеру, сравнивает профсоюза с террористами.

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